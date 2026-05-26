На 26 май 1896 г. се случва нещо, което тогава почти никой не забелязва, но днес движи спестяванията на милиони хора по света. Финансовият журналист Чарлс Дау публикува за първи път число, събиращо в себе си стойността на 12 американски компании. Така се ражда индексът Dow Jones Industrial Average – най-старият действащ борсов барометър и до днес еталон за състоянието на щатската икономика.

Идеята на Дау е едновременно проста и революционна. Вместо инвеститорите да следят десетки отделни акции, той им предлага едно-единствено число, което показва накъде върви пазарът като цяло. В деня на дебюта си индексът затваря при скромните 40,94 пункта – стойност, която днес изглежда почти невероятна.

Изчезналият списък

Тук се крие и най-любопитната част от историята. От първоначалните 12 компании, включени в индекса през 1896 г., днес е останала само една – General Electric, и то с прекъсвания, тъй като през 2018 г. тя също беше извадена от състава. Останалите 11 имена – производители на захар, кожи, газ, олово и памук – отдавна са изчезнали, погълнати, преименувани или напълно забравени.

Това превръща Dow в нещо повече от индекс. Той е огледало на самата американска икономика: списък, който мълчаливо разказва кои индустрии са властвали над една епоха и кои са се стопили в историята. Компаниите, които някога са били смятани за непоклатими, са отстъпили място на технологични гиганти, банки и търговски вериги.

Защо едно число от XIX век още има значение

130 години по-късно Dow Jones Industrial Average вече не съдържа 12, а 30 компании и се следи от инвеститори, политици и медии по целия свят. Движението му с няколко процента може да предизвика заглавия, да разклати пенсионни фондове и да повлияе на решения във Вашингтон.

Парадоксът е, че създателят му Чарлс Дау така и не доживява да види мащаба на творението си. Но идеята му – че сложността на цял пазар може да се сведе до едно разбираемо число – остава в основата на съвременните финанси. Всеки път, когато чуем по новините "борсите в САЩ се повишиха", чуваме ехото от едно число, родено на 26 май преди 130 години.