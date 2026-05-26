Европейският съюз въвежда задължителна фиксирана такса от 3 евро за обработка на малки онлайн поръчки на стойност под 150 евро, влизащи от страни извън рамките на общността. Радикалната регулация, която цели да пренареди изцяло сектора на електронната търговия и да спре ерата на безконтролното и евтино пазаруване, влиза в сила официално на 1 юли 2026 г.

Как ще се начислява новата ставка от 3 евро

Новата административна такса ще засегне директно големите азиатски платформи като Temu, Shein и AliExpress, като ще се прилага автоматично за всички чуждестранни търговци, регистрирани в европейската данъчна система IOSS (обслужване на едно гише при внос). Тази система покрива близо 93% от целия поток на електронна търговия към Европа. Начинът на таксуване обаче въвежда специфични правила – сумата от 3 евро се определя на база на конкретна продуктова категория, а не сляпо за всеки отделен предмет. Ако потребител поръча 10 напълно еднакви артикула, като например памучни чорапи, те се разглеждат като една позиция и за тях се заплаща общо 3 евро. Ако обаче виртуалната кошница съдържа коренно различни продукти, фиксираната сума може да бъде начислена многократно, което бързо ще повиши крайната цена на доставката. При поръчки, които надхвърлят прага от 150 евро, промяна няма – там продължават да важат досегашните стандартни митнически процедури и процентни ставки.

Причините за радикалния отговор на Брюксел

Освен огромния обем стоки, блокиращ митниците, европейските органи се опитват да ограничат и масовите злоупотреби сред чуждестранните търговци, които изкуствено занижават реалната стойност или умишлено разделят поръчките на множество миниатюрни пакетчета, за да заобиколят данъчните правила. Сериозен тласък за настоящия пазарен бум изигра и социалната мрежа TikTok, където хиляди кратки видеа за евтини джаджи превърнаха импулсивното пазаруване в ежедневно дигитално забавление за младите потребители. Към това се добавят и сериозните опасения на европейските регулатори за безопасността на продуктите, тъй като на пазара редовно навлизат евтини стоки и играчки без задължителните европейски сертификати за качество, които могат да бъдат опасни.

Ефектът върху потребителското поведение в България

За хората в България, които свикнаха да купуват дребни аксесоари за жълти стотинки, икономическата логика на пазаруването се променя изцяло. При покупка на дребен артикул от 2 евро, с новата такса цената му автоматично скача на 5 евро, което представлява оскъпяване от над 100%. Това неизбежно ще доведе до край на единичните поръчки през ден и ще принуди купувачите да комбинират повече сходни стоки в един общ колет. За да запазят позициите си, големите китайски гиганти ще трябва ускорено да пренасочат стоките си към физически складове на територията на Европа, където обработката се извършва на едро и крайният клиент няма да плаща фиксираната сума за колет. Моделът на тези платформи няма да изчезне, но ще се трансформира – те притежават огромен финансов ресурс и вероятно ще поемат част от тежестта чрез отстъпки, макар цените за крайния потребител неизбежно да се повишат леко.

По-равни условия за родния бизнес

България вече изрази пълната си подкрепа за новата европейска мярка. Родните търговци и собственици на онлайн магазини, които плащат местни данъци, осигуровки и спазват строгите екологични и трудови изисквания на ЕС, най-накрая ще получат по-равни условия за конкуренция срещу азиатските икономически гиганти.

Въвеждането на тази преходна стъпка е само началото на борбата на ЕС срещу свръхконсумацията и масовия поток от нискокачествени пластмасови стоки, транспортирани по въздух. Следващата голяма промяна е планирана за 1 юли 2028 г., когато трябва да стартира Центърът за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub) – тогава сегашният праг от 150 евро ще бъде напълно премахнат и абсолютно всяка стока, влизаща в съюза, ще подлежи на стандартно и пълно митническо облагане по общите тарифи.