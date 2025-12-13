ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Въвеждат такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:34Коментари (1)825
©
Министрите на финансите на Европейския съюз одобриха премахването на освобождаването от мита за пратки, внесени в Европа, с стойност под 150 евро. Мярката се очаква да влезе в сила още през първото тримесечие на 2026 г. и има за цел да ограничи наплива на китайски продукти, поръчвани от платформи като Temu и Shein, които не отговарят на европейските стандарти.

Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро, влизащи на територията на Общността. Новата мярка ще започне да се прилага от 1 юли 2026 г., съобщават световните агенции.

Инициативата беше предложена през февруари от Европейската комисия и първоначално трябваше да се прилага от средата на 2028 г. в рамките на реформата на митническия съюз – проект за хармонизиране и обмен на данни между държавите членки.

Въпреки това държавите членки и Комисията решиха да ускорят процеса и да въведат мярката чрез преходна система, която се очаква да бъде приета на следващата среща на министрите на 12 декември.

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр заяви пред АФП: "Франция пое инициативата да реагира на феномена на малките пратки. Днес това даде резултат. Това е ключова стъпка за защитата на европейските потребители и вътрешния пазар чрез по-ефективна борба срещу опасните продукти, които не отговарят на европейските регламенти. Направихме голяма крачка към икономическата суверенност на ЕС.“

Освен премахването на освобождаването от мита, се предвижда въвеждането на такси за обработка на всяка малка пратка, влизаща в ЕС. По-голямата част от тези пратки се купуват чрез китайски платформи като Shein и Temu. Конкретният размер на таксата все още не е определен, но през май Европейската комисия предложи тя да бъде 2 евро на пратка. Приемането на тези такси се очаква към края на 2026 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
-2
 
 
От ЕВРОГЕЙСКИ съюз какво друго може да се очаква ? Колкото по рано се махнем от него, толкова по добре !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска ...
11:24 / 13.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят ли...
09:15 / 13.12.2025
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
09:15 / 13.12.2025
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично
09:59 / 13.12.2025
Слънчева събота в Пловдив
08:53 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Грипна епидемия обхвана страната
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: