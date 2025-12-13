Въвеждат такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро

© Министрите на финансите на Европейския съюз одобриха премахването на освобождаването от мита за пратки, внесени в Европа, с стойност под 150 евро. Мярката се очаква да влезе в сила още през първото тримесечие на 2026 г. и има за цел да ограничи наплива на китайски продукти, поръчвани от платформи като Temu и Shein, които не отговарят на европейските стандарти.



Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро, влизащи на територията на Общността. Новата мярка ще започне да се прилага от 1 юли 2026 г., съобщават световните агенции.



Инициативата беше предложена през февруари от Европейската комисия и първоначално трябваше да се прилага от средата на 2028 г. в рамките на реформата на митническия съюз – проект за хармонизиране и обмен на данни между държавите членки.



Въпреки това държавите членки и Комисията решиха да ускорят процеса и да въведат мярката чрез преходна система, която се очаква да бъде приета на следващата среща на министрите на 12 декември.



Френският министър на икономиката Ролан Лескюр заяви пред АФП: "Франция пое инициативата да реагира на феномена на малките пратки. Днес това даде резултат. Това е ключова стъпка за защитата на европейските потребители и вътрешния пазар чрез по-ефективна борба срещу опасните продукти, които не отговарят на европейските регламенти. Направихме голяма крачка към икономическата суверенност на ЕС.“



Освен премахването на освобождаването от мита, се предвижда въвеждането на такси за обработка на всяка малка пратка, влизаща в ЕС. По-голямата част от тези пратки се купуват чрез китайски платформи като Shein и Temu. Конкретният размер на таксата все още не е определен, но през май Европейската комисия предложи тя да бъде 2 евро на пратка. Приемането на тези такси се очаква към края на 2026 г.