Изкуственият интелект (AI) не просто трансформира технологиите, но и разпалва сериозен дебат за това как трябва да се разпределят огромните приходи от него. В центъра на тази дискусия застана главният изпълнителен директор на Nvidia, най-голямата компания в света по пазарна капитализация, Дженсън Хуанг, който категорично заяви своята позиция по време на търговското изложение Computex в Тайпе.

"Важно е хората да получават възможно най-високо заплащане. Плащам на служителите колкото мога повече. Аз правя това. Разбира се, това не означава, че е правилно“, сподели Хуанг пред репортери.

Думите на Хуанг дойдоха в отговор на въпрос, свързан с един от ключовите партньори на Nvidia - Samsung. Корейският гигант наскоро договори внушителни бонуси в размер до 400 000 долара за своите инженери на чипове. За сравнение, през 2025 г. служителите на Samsung са спечелили средно по 105 000 долара.

До този ход се стигна, след като управителният съвет на Samsung сключи споразумение със синдикатите. Така беше предотвратен мащабен протест, който можеше да доведе до сериозни последствия за глобалното производство.

Подобен натиск се усеща и в TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Главният изпълнителен директор на компанията, Си Си Уей, проведе срещи, за да увери служителите, че техните бонус пакети ще растат по-бързо през 2026 г. Въпросът предстои да бъде разгледан отново на общото събрание на акционерите.

Наред с темата за парите, служителите в технологичния сектор изразяват все по-силни притеснения, че могат да бъдат заменени от изкуствения интелект. Дженсън Хуанг обаче напълно отхвърли тези страхове.

Според него технологията няма да коства работни места, а точно обратното – тя ще повиши производителността на труда и ще стимулира растежа на глобалния БВП.

Хуанг, който в момента е в Тайван като един от основните говорители на Computex, най-голямото технологично събитие в Азия, използва трибуната, за да представи и най-новите чипове на Nvidia за персонални компютри.

Въпреки че дебатът за възнагражденията доминираше кулоарите, самият Хуанг предпочете да говори основно за иновации. Той подчерта, че Nvidia планира огромни инвестиции и разходи на острова, като изказа специални похвали за местната екосистема и експертизата в разработването на електроника.