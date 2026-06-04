Канадската минно-добивна компания "Дънди Прешъс Металс" (DPM Metals) обяви ключово откритие на висококачествена златно-медна минерализация в площ "Бревене". Проучвателният обект се намира само на един километър от съществуващите минерални резерви на компанията и в непосредствена близост до концесионната граница на мина Челопеч.

Инвеститорите и експертите в сектора определят находката като изключително обещаваща. Първоначалните сондажни резултати в зоната "Бревен Юг Порфир" показват сериозен потенциал за мащабно находище.

Обектът "Бревен Юг Порфир" се очертава като значимо откритие на злато и мед. Тези резултати показват както съдържанието, така и мащаба на обекта, като в широк и непрекъснат интервал на минерализация се наблюдават над 713 метра със съдържание от 2,52 грама на тон златен еквивалент, казва Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на DPM Metals.

Планове за проучвания и сондажи до 2026 г.

Поради голямото икономическо значение на новото находище, "Дънди Прешъс Металс" стартира мащабна кампания за установяване на реалния му размер. Програмата предвижда:

Използване на 5 сонди с висок капацитет.

Прокопаване на 15 000 метра нови сондажи.

Краен срок за приключване на фазата: края на 2026 година.

Официалните данни и техническите детайли за проекта са достъпни в прессъобщението на корпоративния сайт на DPM Metals.