Канадската минно-добивна компания "Дънди Прешъс Металс" (DPM Metals) обяви ключово откритие на висококачествена златно-медна минерализация в площ "Бревене". Проучвателният обект се намира само на един километър от съществуващите минерални резерви на компанията и в непосредствена близост до концесионната граница на мина Челопеч.
Инвеститорите и експертите в сектора определят находката като изключително обещаваща. Първоначалните сондажни резултати в зоната "Бревен Юг Порфир" показват сериозен потенциал за мащабно находище.
Планове за проучвания и сондажи до 2026 г.
Поради голямото икономическо значение на новото находище, "Дънди Прешъс Металс" стартира мащабна кампания за установяване на реалния му размер. Програмата предвижда:
- Използване на 5 сонди с висок капацитет.
- Прокопаване на 15 000 метра нови сондажи.
- Краен срок за приключване на фазата: края на 2026 година.
Официалните данни и техническите детайли за проекта са достъпни в прессъобщението на корпоративния сайт на DPM Metals.
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