Глобалният срив на Facebook и Messenger, за който Plovdiv24.bg съобщи следобед, вече е овладян, но мълчанието на Meta за причините остава. Прекъсването, започнало около 16:30 ч. българско време, продължи около час и десет минути, засегна потребители на четири континента и в пика си генерира над 120 000 сигнала за проблеми само в платформата Downdetector. Часове по-късно компанията все още не е оповестила какво точно е извадило от строя най-голямата социална мрежа в света, а косвените улики сочат към сърцето на системата: механизма за вход в профилите.

Хронология на срива

Първите сигнали се появиха около 9:30 ч. източноамериканско време, 16:30 ч. у нас. Само за половин час оплакванията достигнаха своя връх, над 120 000 потребители докладваха, че не могат да заредят Facebook през сайта или мобилното приложение. Ударът свали и Messenger, докато Instagram пострада частично, основно уеб версията. WhatsApp и Threads, любопитно, останаха до голяма степен работещи, въпреки общата задкулисна инфраструктура на компанията.

Около 17:40 ч. българско време платформите започнаха да се връщат към нормален режим. Пълното възстановяване обаче се проточи, бизнес услугите на компанията, включително Ads Manager и Business Suite, докладваха смущения още часове след като обикновените потребители си върнаха достъпа.

Симптомът, който издава причината

Официално обяснение от Meta няма и до момента. Компанията се ограничи до две лаконични съобщения на говорителя си.

Знаем, че хората имат проблеми с достъпа до услугите ни. Работим по въпроса. Връщаме се, макар че може да отнеме време всичко да се нормализира напълно , заяви Анди Стоун.

Техническите издания обаче четат симптомите. Потребителите по целия свят описваха един и същи сценарий, автоматично изхвърляне от профила и невъзможност за повторен вход, придружени от съобщения за "неочаквана грешка", автентикационни грешки, а не мрежови. Този почерк сочи към срив в бекенд системата за удостоверяване на Meta, а не към мрежов колапс като печално известния шестчасов срив от октомври 2021 г., когато компанията на практика изчезна от интернет заради грешна BGP конфигурация.

Ударът по бизнеса

Извън неудобството за милиардите потребители сривът има и съвсем конкретна цена. Meta Ads Manager, системата, през която рекламодателите по света управляват кампаниите си, отчете тежки смущения, а съветът на специализираните издания към бизнеса беше еднозначен, незабавна пауза на активните кампании. За компания, чиито приходи са почти изцяло рекламни, всяка минута неработещ рекламен механизъм е директна загуба, и за нея, и за хилядите фирми, разчитащи на платформата.

Борсата остана спокойна, засега

Любопитното е, че пазарът прие инцидента хладнокръвно, краткотрайните сривове рядко разместват котировките. Контекстът обаче е показателен, акцията на Meta е надолу с 14% от началото на годината и с 18% за последните дванайсет месеца, при ръст на широкия индекс S&P 500 от 23% за същия период. Поредният публичен технически срив едва ли е лекарството, от което се нуждае котировка в такава форма.

Остава и въпросът, който Meta засега подминава, защо статусната страница на компанията не отчиташе никакъв проблем в първите минути, докато стотици хиляди потребители вече блъскаха по заключената врата. Отговорът, ако изобщо дойде, ще покаже дали става дума за злополучен инцидент, или за пукнатина, която ще се обади отново.