Космическата компания "СпейсЕкс“, основана от Илон Мъск, отбеляза исторически успех на финансовите пазари, след като осъществи най-голямото първично публично предлагане (IPO) в света. При дебюта си на борсата "Насдак“ дружеството привлече 75 милиарда долара от инвеститори, съобщава финансовият канал CNBC.

Акциите на компанията стартираха търговия при цена от 135 долара за брой, а пазарната капитализация на "СпейсЕкс“ достигна приблизително 1,77 трилиона долара. По този начин компанията изпревари предишния рекордьор – саудитския петролен гигант Saudi Aramco, който през 2019 г. набра малко над 29 милиарда долара при своето IPO.

Заради огромния интерес от страна на инвеститорите по целия свят и безпрецедентния мащаб на предлагането, финансовите посредници координираха внимателно процеса по определяне на първоначалната пазарна цена и разпределението на акциите, за да гарантират стабилен старт на търговията.

По време на специално обръщение към служители и гости Илон Мъск заяви, че му е трудно да осъзнае колко дълъг път е извървяла компанията - от малък склад до най-големия борсов дебют в историята. Той подчерта, че основната мисия на "СпейсЕкс“ остава развитието на технологии, които да превърнат научната фантастика в реалност и да допринесат за по-добро бъдеще на човечеството.

Успехът на компанията оказа сериозно влияние и върху личното състояние на нейния основател. Според последните оценки на Forbes и Reuters нетното богатство на Илон Мъск вече надхвърля 1,1 трилиона долара. Основната част от това богатство идва от дела му в "СпейсЕкс“, който се оценява на около 866 милиарда долара. Освен това Мъск притежава значителни участия и в автомобилния производител Tesla, както и в други технологични компании.

Историческият дебют на "СпейсЕкс“ се определя от анализаторите като едно от най-значимите събития в съвременната финансова история и пореден етап в развитието на компанията като глобален лидер в космическите технологии.