Производството на гръцкото сирене фета се очаква да намалее с приблизително 15 000 тона през тази година заради масово унищожаване на животни вследствие на епидемии от едра шарка и шап. Проблемите с разпространението на болестите, особено в района на Лесбос, засягат тежко доставките на козе и овче мляко в страната.

Прогнози за спад в млеконапускането

Президентът на Междупрофесионалната организация на фетата Михалис Сарантис обяви по време на Конференцията за млечни продукти 2026, че доставките на овче мляко ще отбележат спад с между 60 000 и 70 000 тона. Това свиване на суровината рефлектира директно върху преработката на фета, чието общо годишно производство възлиза на около 140 000 тона. От това количество приблизително 105 000 тона обичайно се реализират като износ извън Гърция.

Риск от дефицит и дистрибуционни проблеми

Изпълнителният директор на компанията "Омирос“ Христос Яницис алармира за предстоящи затруднения в дистрибуционната мрежа, които идват на фона на отчетен ръст от 4,5% в продажбите през първото тримесечие на 2026 г.. Според него негативните последици няма да се ограничат в рамките на текущата година, а съществува сериозен риск кризата да се задълбочи и през 2027 г..

Поскъпване на суровината и крайните продукти

Недостигът на пазара вече задвижва процеси по повишение на цените на суровините. Към момента средната цена на овчето мляко се движи около 1,60 евро за килограм. Прогнозите сочат допълнителен ръст от 2% до 3% до края на годината, което неизбежно ще се отрази и върху крайните потребителски цени в търговската мрежа.

Критика към превантивните мерки на държавата

Животновъдите и производителите в сектора изразяват остра критика към държавните органи по отношение на управлението на зоонозите. Представителите на бранша заявяват, че липсват адекватни превантивни стратегии, финансови компенсации и държавна подкрепа за ефективно възстановяване на изгубените стада, kathimerini.gr. Ситуацията в някои региони, включително на остров Лесбос, се определя като тежка икономическа криза, съпроводена с масови загуби за сектора.