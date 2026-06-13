SpaceX започна търговия на борсата Nasdaq под тикера SPCX след първично публично предлагане (IPO), чрез което компанията набра 75 млрд. долара. Според данните от предлагането пазарната оценка на космическата и AI компанията достига около 1,78 трилиона долара, което я нарежда сред най-скъпо оценените компании в света.

Най-голямото IPO на финансовите пазари

По информация на Euronews предлагането включва 555,6 милиона акции клас А на цена от 135 долара за акция. Така SpaceX набира 75 млрд. долара и подобрява досегашния рекорд, държан от Saudi Aramco.

Търговията започна при цена от 150 долара за акция – над 10% над емисионната стойност. В първите минути котировките преминаха границата от 160 долара.

Мъск очерта визията на компанията

Преди началото на борсовата сесия контролиращият собственик и ръководител на SpaceX Илън Мъск заяви, че целта на компанията е да "извади фантастиката от научната фантастика“. Компанията продължава да развива проекти в областта на космическите технологии и изкуствения интелект, като сред дългосрочните ѝ цели остава изпращането на хора до Марс.

Какво означава дебютът за инвеститорите

Първоначално SpaceX предвиждаше до 30% от предлагането да бъде насочено към индивидуални инвеститори, включително 10% за европейски купувачи. В крайна сметка за дребни инвеститори са заделени 20% от акциите. Очаква се опциите върху акциите на компанията да започнат да се търгуват през следващата седмица.

Илон Мъск

Състоянието на Мъск нарасна значително

Според данните, цитирани в публикацията, преди IPO-то делът на Илън Мъск в SpaceX е бил оценяван на около 500 млрд. долара. При новата пазарна оценка на компанията стойността на притежаваните от него акции достига приблизително 690 млрд. долара. Това увеличава състоянието му с близо 190 млрд. долара и го доближава до границата от 1 трилион долара лично богатство.

Хиляди служители също печелят от листването

Борсовият дебют носи ползи не само за основателя на компанията. Хиляди служители на SpaceX, които притежават акции, също увеличават значително стойността на своите дялове. Очакванията са листването да даде възможност и на милиони инвеститори по света да получат косвена експозиция към компанията чрез различни борсово търгувани фондове и индексни продукти.

Бърз път към Nasdaq-100

Анализатори прогнозират, че SpaceX може да бъде включена в индекса Nasdaq-100 за по-малко от месец след дебюта си. Новите правила на Nasdaq позволяват ускорено включване на новолистнати компании въз основа на тяхната пазарна капитализация. Според оценките SpaceX вече попада сред десетте най-големи компании в индекса по този показател. Ако бъде включена, фондовете, следващи Nasdaq-100, могат да бъдат принудени автоматично да закупят акции на компанията за около 7 млрд. долара.

Ще почака за S&P 500

По-различна е ситуацията при индекса S&P 500. S&P Dow Jones Indices потвърди, че запазва изискването компаниите да преминат 12-месечен период на наблюдение и тест за рентабилност по счетоводните стандарти GAAP. Това означава, че SpaceX няма да може да стане част от индекса преди средата на 2027 г. според условията, описани в публикацията.