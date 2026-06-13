Близките до исторически рекорди цени на златото водят до необичайна тенденция на пазара на луксозни часовници. Все повече собственици предпочитат да предадат скъпите аксесоари за претопяване, тъй като стойността на благородния метал в тях вече надхвърля цената, която могат да получат при препродажба, съобщава Reuters.

Златото се оказва по-ценно от самия часовник

По данни на агенцията, най-засегнати са класически модели на престижни марки, които съдържат значителни количества злато. Някои от тези часовници включват над 200 грама от благородния метал, което повишава стойността им като скрап до десетки хиляди долари.

Reuters посочва пример с наскоро претопен часовник, при който стойността на вложеното злато е достигнала 7749 долара – с около 35% повече от цената, която моделът би получил на аукцион.

Под натиск са съвременни и винтидж модели

Според експерти от бранша най-често се претопяват съвременни употребявани часовници, както и по-стари винтидж модели, които все още не са придобили колекционерска стойност.

Официална статистика за броя на претопените луксозни часовници няма, но участници на пазара отчитат засилване на тенденцията през последните месеци.

Очаква се натискът да продължи

В момента цената на златото се движи около 4100 долара за тройунция, което е почти двойно повече спрямо средните нива през 2024 г. Анализатори очакват стойността на метала да достигне между 5400 и 6300 долара за унция до края на годината.

В същото време пазарът на употребявани часовници не следва същия темп на поскъпване. Именно тази разлика между цената на златото и стойността на часовниците стимулира собствениците да ги продават за претопяване вместо на вторичния пазар.