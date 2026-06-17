Активните потребители на социалната мрежа Threads са достигнали 500 милиона души, съобщиха официално от компанията собственик Meta Platforms във вторник. Значимото постижение за платформата бива отбелязано почти три години след нейното стартиране като директен конкурент на притежаваната от Илон Мъск социална мрежа X (бившия Twitter), предава Ройтерс.

Успоредно с рекордните данни за посещаемост, технологичният гигант обяви и пускането на важни нови функции, които са пряко свързани с персонализирането на потребителското изживяване и развитието на общностите.

Управление на алгоритъма чрез "Your Algo"

Сред основните нововъведения в платформата е функцията "Your Algo", която дава възможност на хората скрито да контролират съдържанието, появяващо се в техните персонални фийдове. Към настоящия момент тази опция е достъпна за потребителите на територията на САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия.

Разширяване на общностите в платформата

Корпорацията Meta разширява и обхвата на функцията си Communities (Общности), с цел да позволи на потребителите значително по-лесно да откриват и да участват в групи, фокусирани върху конкретни тематики. От компанията изрично заявиха, че именно тези структурирани общности са се превърнали в основен и водещ двигател на ангажираността в Threads. Поради тази причина Meta добавя специален център за общности, както и изцяло нови инструменти за откриване, разработени да помагат за по-бързото намиране на разговори по конкретни интереси.

Битка за рекламния пазар с Х

Важният етап в развитието на социалната мрежа бива отбелязан в момент, в който Meta продължава активно да разширява рекламния бизнес на Threads. Този ход поставя платформата в още по-директна и остра конкуренция с X за привличане на приходи от дигитална реклама. Приложението Threads бе пуснато официално на пазара от Meta през юли 2023 г.