Компанията Yum! Brands обяви официално продажбата на затруднената си световна верига Pizza Hut в мащабна сделка на обща стойност 2,7 милиарда долара. Операциите извън континентален Китай се придобиват от частната инвестиционна компания LongRange Capital за 1,5 милиарда долара, докато Yum China Holdings поема бизнеса в континентален Китай срещу 1,2 милиарда долара според данни от ВВС.

Решението за мащабната разпродажба идва след продължителен период на сериозни затруднения за Pizza Hut, която дълги години беше емблематичен символ на непринуденото хранене в САЩ. Сред основните фактори за регистрирания спад се нарежда засилената конкуренция от страна на други обекти, които умишлено намаляват цените си, за да привлекат потребители. Допълнителен сериозен натиск оказват средноголемите регионални вериги, както и бързото разрастване на платформите за доставка от трети страни, които разшириха избора на клиентите и отслабиха лидерските позиции на марката.

Pizza Hut е основана през далечната 1958 г. от двама братя в Уичита, Канзас. През 1977 г. успешната компания е придобита от корпорацията PepsiCo, а две десетилетия по-късно – през 1997 г., преминава изцяло към структурата на настоящия си собственик Yum! Brands. Главният изпълнителен директор на Yum! Brands Крис Търнър, който заема този пост, отбеляза, че брандът остава сред най-известните в ресторантьорския свят. Той изрази гордост от ролята на марката в развитието на групата и допълни, че под управлението на LongRange и Yum China Holdings веригата ще получи по-добра позиция за бъдещ растеж и ценен секторен опит.

Веригата премина през тежки финансови сътресения и на други големи пазари извън САЩ. През октомври миналата година Yum! Brands бе принудена да придобие обратно британските ѝ операции, след като компанията DC London Pie, управляваща ресторантите за хранене на място в Обединеното кралство, изпадна в несъстоятелност. Финансовият колапс тогава доведе до затварянето на 68 обекта и постави в риск над 1200 работни места, като в крайна сметка около 64 ресторанта бяха спасени чрез извънредно споразумение.

Чрез пълното отчуждаване на затрудненото подразделение Yum! Brands цели да оптимизира фокуса и финансовите си ресурси изцяло върху основните си марки. Очаква се сделките с LongRange Capital и Yum China Holdings да бъдат окончателно финализирани през третото тримесечие на 2026 г., след като бъдат получени всички задължителни регулаторни одобрения.

Популярната марка има своя история и на българския пазар, където навлиза през 1995 г. като една от първите международни вериги в страната с модерна за времето си концепция. След години работа компанията взе решение да напусне пазара напълно и през 2011 г. затвори обектите си в София и преустанови доставките. В рамките на същата година веригата затвори общо 16 обекта и съкрати около 180 служители в целия регион.