Германската верига супермаркети Lidl предприе изненадващ ход на пазара, като откри първия си собствен пъб в град Дъндоланд, разположен в непосредствена близост до столицата на Северна Ирландия – Белфаст. Новото заведение успешно съчетава традиционен бар с лицензиран магазин за продажба на алкохолни напитки за вкъщи.

Инициативата представлява креативен начин на компанията да се справи със строгите и изключително сложни правила за лицензиране на алкохол в Северна Ирландия. В този регион разрешителните за продажба са силно ограничени и нов обект може да придобие право на дейност единствено чрез изкупуване на съществуващи лицензи от заведения или магазини, които затварят.

Допълнително усложнение е изискването кандидатите да докажат по законен път, че в съответния район има реален недостиг на подобни услуги. След като Lidl не успява да аргументира липсата на достатъчно магазини за алкохол в Дъндоланд, ръководството променя изцяло стратегията си. Веригата кандидатства за лиценз за пъб, изтъквайки този път недостига на барове и кръчми в района.

След продължителна административна процедура и успешно преодоляване на съдебно обжалване, компанията получава официално разрешение за работа. Новото заведение носи името "Дъ Мидъл ейл“ (The Middle Ale), което е директна и забавна закачка с популярния среден коридор в супермаркетите на веригата (Middle Aisle), където се излагат седмичните промоционални стоки.

ГАЛЕРИЯ: Първата кръчма на Lidl е вече факт ‹ Виж всички 7 снимки ›

Пъбът разполага с капацитет от около 60 седящи места. За да се спазят местните разпоредби, до заведението се стига през напълно отделен вход, който няма директна връзка с търговската зала на супермаркета. С откриването на обекта германската компания осигурява и осем нови работни места в региона. Лентата при официалното откриване бе прерязана от новоназначения управител на обекта Саманта Хил.

Появата на заведението вече предизвика положителни коментари сред местната общност. Жителят на Източен Белфаст Робърт Бар описва пъба като добро попълнение за района и споделя, че планира да го посещава отново заради отличното съотношение между цена и качество.

Той приветства инициативата, като припомня, че до този момент в района е липсвал подобен търговски обект заради постоянните възражения на конкурентни обекти, което според него е било несправедливо спрямо потребителите.