Европейската комисия подготвя промени, които целят да ограничат използването на пластмаси за еднократна употреба и да въведат изискване всички опаковки в Европейския съюз да бъдат рециклируеми до 2030 година. Мерките са част от усилията за намаляване на пластмасовите отпадъци и преминаване към кръгова икономика.

Какво се променя за потребителите

Новите правила ще засегнат както бизнеса, така и ежедневието на потребителите. Промяната включва постепенно премахване на малките опаковки за еднократна употреба – като индивидуални захарчета в заведения и миниатюрни тоалетни принадлежности в хотелите.

Италианските туристи Франческо и Джакомо, които пристигат в България, разказват, че често разчитат на хотелските удобства именно заради ограниченията при пътуване със самолет.

"Много е трудно да си носиш свои продукти заради регулациите по летищата. Трябва да са до 100 мл и да са затворени в прозрачен несесер“, обяснява Франческо.

Джакомо допълва, че понякога се налага да изхвърля лични вещи на летището заради ограниченията в багажа.

Промените ще окажат влияние и върху бизнеса, особено върху ресторанти и заведения, които предлагат храна за доставка.

Собственикът на заведение Миглена Златева поставя въпроси за практическото прилагане на новите изисквания и възможните алтернативи на сегашните опаковки.

Според нея остава неясно в какви материали ще се съхранява храната за доставка след влизането в сила на новите правила.

По данни на ЕС годишно се изхвърлят над 32 милиона тона пластмасови отпадъци. Затова целта е да се намали потреблението на пластмаса и да се насърчи повторната употреба и рециклирането.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова подчертава, че промените трябва да се разглеждат като дългосрочна инвестиция.

По думите ѝ първоначалните разходи за бизнеса ще бъдат компенсирани от по-ниски разходи в бъдеще и по-ефективни процеси.

ЕК поставя като цел преминаване от модел "производство – потребление – отпадък“ към кръгова икономика, при която материалите се използват повторно или се рециклират.

Това включва нови изисквания всяка опаковка да бъде проектирана така, че да може да бъде рециклирана или използвана отново.

Освен мерките за пластмасите за еднократна употреба, от 12 август влиза в сила и забрана за опаковки за храни, съдържащи т.нар. "вечни химикали“ (PFAS).

Според експерти тези вещества могат да представляват риск за здравето и околната среда, което налага ограничаване на тяхната употреба в хранителната индустрия.