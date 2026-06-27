Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в петък със 100-процентно мито европейските държави, които въведат данъци върху дигиталните услуги на американски корпорации.

В публикация в социалните мрежи президентът заяви, че "множество европейски държави" обсъждат подобна стъпка или са "близо до това да я предприемат".

"Нека това изявление послужи като предупреждение, че всяка страна, която наложи такъв данък, незабавно ще бъде посрещната със 100% МИТО върху всички стоки, изпращани към Съединените американски щати. Това МИТО ще има предимство пред търговските споразумения, сключени със страната, независимо дали са приложени, подписани, или не. Освен това 100% МИТО ще бъде наложено незабавно, ако те продължат напред." , написа Тръмп

Данъците, които удрят американските гиганти

Данъците върху онлайн услугите често се налагат, за да се ограничи прекомерното влияние на големите технологични компании, и обикновено са насочени към американски гиганти като Apple, Amazon и Meta.

Заканата на Тръмп заплашва да усложни търговските преговори с Европейския съюз. Тя идва само ден след като страните членки на ЕС одобриха споразумение, което предвижда намаляване на митата върху американски промишлени стоки и някои селскостопански продукти. В замяна САЩ биха ограничили повечето мита върху европейския внос до 15 процента.

Извън предлаганите данъци ЕС вече прилага различни мерки, насочени срещу свръхвлиянието на технологичните компании, сред тях е Законът за дигиталните пазари (Digital Markets Act), който позволява на регулаторите да налагат строги правила за работа и да глобяват големите платформи.

"Суверенно право", отговорът на Брюксел

В свое изявление Европейската комисия защити "суверенното си право" да регулира собствената си икономическа дейност.

"Едностранните мерки, насочени срещу такива легитимни политики, са неоправдани. Ако бъдат предприети, ЕС ще отговори бързо и решително, за да защити правата и регулаторната си автономия", се посочва в съобщението. "ЕС последователно подкрепя глобално решение за справедливо данъчно облагане на дигиталната икономика в съответствие със заключенията на финансовите министри от Г-7. Това остава предпочитаният ни път и сме готови да работим конструктивно, за да го постигнем."

Натискът чрез мита, изпитана тактика

Редица държави, включително много извън Европейския съюз, също са въвели данъци върху дигиталните услуги, а администрацията на Тръмп многократно е използвала заплахи с мита, за да ги принуди да променят поведението си.

Миналата година Канада се отказа от своя данък върху дигиталните услуги заради заплахи от страна на президента. Наскоро тя даде сигнал, че може да преразгледа решението си да изиска от стрийминг гигантите да плащат 15% от приходите си в страната за подкрепа на регионално съдържание.

Тръмп и преди е заплашвал с действия държави, които въвеждат дигитални данъци, твърдейки, че те несправедливо са насочени срещу американските технологични компании. По-рано тази седмица правителството на Великобритания защити използването на подобни данъци.