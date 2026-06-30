Трима израелски туристи пострадаха по обяд на плажа в Ахелой, след как надуваем дюшек, теглен от джет, се обърна и се блъсна в крайбрежните скали. Най-сериозно засегнатият от тях е настанен в тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ-Бургас.

За инцидента с водния атракцион своевременно информира Burgas24.bg, като сигналът за произшествието е получен в Районното управление на полицията в Поморие. Докато двама от чужденците са се отървали с по-леки наранявания и охлузвания, третият е под засилено медицинско наблюдение в бургаската болница.

Служителите на реда вече са предприели необходимите действия по изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента. По случая са разпитани свидетели, намирали се в района на плажа, а надуваемият дюшек е иззет от органите на реда като веществено доказателство. Предстои да се установи дали при експлоатацията на атракциона са били спазени всички нормативни изисквания за безопасност.

Това е първият случай на тежко произшествие с воден атракцион по Южното Черноморие от началото на настоящия силен летен сезон. Разследването продължава под надзора на компетентните институции, които ще определят точните причини за обръщането на плавателното средство.