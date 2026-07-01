В разгара на летния сезон се засилва недоволството срещу поведението на пътя от страна на водачите на тежкотоварни автомобили, научи Plovdiv24.bg. Все повече шофьори изказват възмущението си от маневрите, които тираджиите предприемат - като например изпреварвания по магистрали, а и по второкласни републикански пътища.

До края на септември трафикът, особено по АМ "Тракия", ще бъде изключително натоварен и би било добре камионите да се движат с допустимата от закона скорост и да не предприемат рискови маневри.

"В 90% от пътуванията забелязвам много агресивно поведение на тирове. Това са потенциални убийци. Няколко пъти сигнализирам, но много трудно се доказват опасни нарушения и тираджиите биват пускани с предупреждение. Как може да се промени това? Ако някои има адекватен отговор - нека сподели тук, за да знам какво да направя следващия път", сподели шофьор.

Той веднага срещна подкрепа и сред други колеги зад волана:

"Знаете, че колите се движат с около 130–140 км/ч и въпреки това излизате пред тях с 90 км/ч и ги карате да набиват спирачки. После започва едно бавно изпреварване, което не носи никаква реална полза – 5 минути мъки, в които дори не печелите дистанция. Накрая се отказвате, прибирате се обратно зад друг камион и целият риск е бил напразен. И всичко това – за да "спестите“ няколко минути, които накрая така или иначе не спестявате. Малко повече преценка и по-малко самоувереност на пътя", призова в социалната мрежа шофьор на лек автомобил.