Полицаи от РУ-Пазарджик извадиха от водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново изплашен тийнейджър. Сигнал за случилото се бил подаден днес около 14.00 ч. в дежурната част на РУ-Пазарджик. След получаването му оперативният дежурен в управлението младши експерт Иван Зубев незабавно насочил към мястото автопатрул на полицейското управление в състав командир на отделение Стоян Медаров и полицай Димитър Лазаров, както и полицейските инспектори обслужващи района Али Калъч, Мартин Тушев и Трифон Трифонов.

Пристигайки, униформените установили, че две деца решили да поплуват във водите на река Марица край селото. Едното от тях обаче попаднало в бързо течение и водата го повлякла в средната част на коритото, където е и по-голяма дълбочината. Детето успяло да се хване за основите на бетонен мост, който свързва селото и местната зеленчукова борса.

Другото момче, което излязло на брега, подало сигнал на телефон 112. Без да се двоуми, във водата влязъл младши експерт Трифон Трифонов, който познава много добре коритото на реката в тази й част. Той бързо стигнал до уплашеното дете и го измъкнал от водата. Оказало се, че това е 14-годишно момче от село Огняново.

От полицията предупреждават всички граждани, че къпането в коритата на реки и язовири е забранено и може да бъде много опасно.