В разгара на летния туристически сезон част от хотел в курорта Слънчев бряг е засегната от повтарящи се наводнения с фекални води. За проблема сигнализира управата на обекта, според която аварията е започнала след приключили ремонтни дейности по разширяване и преасфалтиране на основната улица "Първа“.

От хотела твърдят, че вече повече от две седмици канализационната система се запушва периодично, като в резултат отпадните води преливат и заливат външния бар. Това води до материални щети и унищожаване на част от стоката. По думите на управата, ситуацията е непредсказуема и може да възникне по всяко време на денонощието.

Собственикът на хотела Ваня Кьосева посочи пред БНТ, че подобни проблеми не са съществували в продължение на над 20 години, а съвпадението с текущите строителни дейности по улицата поражда съмнения за компрометирана канализационна тръба. Въпреки честите инциденти, щетите до момента са основно материални и не са засегнали туристите.

От управата допълват, че разходите по отпушване на канализацията се поемат изцяло от хотела, включително повикването на външни фирми. Според тях обаче това не е тяхна отговорност, тъй като проблемът е извън вътрешната инфраструктура на обекта.

Силвия Кьосева от ръководството уточнява, че на 19 юни е подадена жалба до общината, но към момента няма официален отговор или ясно решение на проблема. Междувременно представители на общината са извършили оглед на място, без да бъде установено окончателно причината за аварията.

От хотела заявяват, че често се налага да реагират сами, особено при инциденти, възникващи вечер, когато специализираните екипи не са на разположение. Последният случай е наложил персоналът сам да предприеме действия по отпушване, за да бъде предотвратено по-сериозно наводнение както на обекта, така и на улицата.