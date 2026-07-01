Германската компания "Бош“ (Bosch) ще преустанови дейността на своя Инженеринг център в София от средата на 2027 г. Решението ще засегне около 670 служители, като 400 работни места ще бъдат съкратени още през 2026 г., а останалите позиции ще бъдат оптимизирани година по-късно.

Мярката е част от глобална консолидация на инженеринговата дейност на концерна, предизвикана от сериозна криза и структурни промени в автомобилната индустрия. Основните фактори за решението са:

Спад в автомобилното производство в Европа и изместване на търсенето към външни пазари. По-бавно от очакваното навлизане на електрическата мобилност и автоматизираното шофиране, както и липса на ясна регулаторна рамка за водородните технологии и високи разходи и засилена конкуренция в сектора.

"Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история. Адаптирането към тази нова реалност изисква от нас да вземаме стратегически и понякога трудни решения“, коментира Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на "Роберт Бош“ ЕООД.

От дружеството подчертават, че процесът ще бъде изцяло съобразен със социалната отговорност и в тясно сътрудничество с местните институции.

Въпреки закриването на инженеринговото звено, "Бош“ запазва пазарното си присъствие в България, където развива дейност от над 30 години. Компанията ще продължи да оперира чрез "Роберт Бош“ ЕООД (направления за автомобилно оборудване, електроинструменти, Home Comfort и сградни технологии), "БСХ Домакински уреди България“ ЕООД и "Бош Диджитал“ ЕООД.

Служителите, отговорни за продажбите, обслужването и обученията, ще продължат да работят с клиентите на българския пазар. Към края на 2025 г. Групата "Бош“ има над 1000 служители в страната и отчита годишен оборот от 196 млн. евро (383 млн. лева).