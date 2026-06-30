Млади хора и семейства все по-осезаемо навлизат на пазара на луксозни имоти, променяйки досегашния профил на купувачите в премиум сегмента, които допреди години бяха предимно бизнес собственици над 40-45 години. Новите клиенти подхождат дългосрочно, като разглеждат покупката не просто като дом, а като стабилен инвестиционен актив, информира Plovdiv24.bg.

Около 30% от купувачите в този луксозен сегмент притежават ясно изразен инвестиционен профил и се стремят към дългосрочна възвръщаемост. При избора на конкретен обект локацията запазва най-голяма тежест с около 38%, следвана от цената с 32%, докато останалата част от решението се разпределя между репутацията на инвеститора, технологичните решения и качеството на изпълнението.

За съвременните клиенти от ключово значение са елементи като микролокация, липса на агресивен шум, реално слънцегреене, съседни сгради и гледка от терасата. Допълнителна стойност в процеса на вземане на решение носят архитектурното състояние, акустичният комфорт, енергийната ефективност и наличието на професионално управление на сградата.

На пазара се наблюдава трайно увеличение на трансакциите за жилища на стойност над 300 хиляди евро. Повечето от тези продажби са насочени към ново, бутиково строителство с малък брой апартаменти в сградата, където високото качество се явява водещ аргумент за покупка.

Паралелно с това българските купувачи все по-често инвестират извън граница. Гърция се утвърди като дестинация, осигуряваща добра доходност, като за последните пет години броят на българите с имоти там е нараснал няколкократно. Интерес привлича и Южна Франция – по-специално Лазурният бряг, където над 60% от сделките за над 5 милиона евро се сключват с чужденци. Испания също остава класически избор. Като цяло купувачите разпределят средствата си между три основни направления: близки средиземноморски локации за почивка, глобални хъбове с ясни процедури и емблематични културно-исторически дестинации.

Наличието на гараж или паркомясто се оказва абсолютно решаващо за 79% от купувачите, независимо от вида на строителството. Важен фактор за 52% от клиентите е прилежащият озеленен двор, а за 30% от тях – внедрените системи за сигурност. По отношение на разпределенията най-търсени на пазара са тристайните апартаменти (53%), следвани от двустайните (29%).

Значителна част от потребителите се насочват изключително към новото строителство, за да си спестят проблемите с амортизацията и поддръжката на стария сграден фонд. Новите кооперации привличат вниманието със съвременни материали, подобрена околна среда, нови тротоари и озеленяване.