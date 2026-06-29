Европейската комисия (ЕК) категорично е предупредила България, че данъчната ѝ система е несправедлива и създава регресия. Това обяви в ефира на БНР главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов. По думите му, веднъж констатиран от Брюксел, този проблем ще бъде отчитан всяко тримесечие като макроикономически дисбаланс, ако страната не предприеме спешни мерки.

Костов разкритикува позицията на бизнеса, който настояваше данъчната система да не се променя преди влизането на България в еврозоната и Шенген.

"Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. Плоският данък е писан за доходите, докато данък печалба е прогресивен в целия свят. В момента една чистачка плаща по-голяма данъчно-осигурителна тежест за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата“, посочи икономистът, допълвайки, че Бюджет 2026 съдържа надценени разходи и не отговаря на реалността.

Синдикатите изразяват сериозно недоволство от заложените параметри в проектобюджета за следващата година, като основните им възражения са концентрирани в две направления.

Вместо обещания детайлен анализ по министерства и ведомства, е спуснато указание за механично 10% съкращение на щата навсякъде. Костов даде пример с НАП, където всъщност има крещяща нужда от хора за събиране на приходите, но няма желаещи за данъчни инспектори при заплата от 1100 евро. В същото време в други ведомства има раздут щат и незаети бройки, използвани за раздаване на ДМС (допълнително материално стимулиране).

Промяната, според която държавните служители вече ще плащат сами половината от осигуровките си, реално ще намали дохода им с 7%. Макар в бюджета на хартия да е заложено 7% увеличение на разходите за заплати, в тях са калкулирани и вече дадените 5% в началото на годината по удължителния закон.

Сега сме на нула без компенсиране на инфлацията, която вече е 6%, а до края на годината ще надхвърли 7%. Работещ с 1000 евро брутна заплата ще получи средно едва 21 евро отгоре на месец, което означава, че през есента реално ще разполага с по-малко пари спрямо пролетта изчисли пред БНР главният икономист на КНСБ

Заради натрупаното напрежение КНСБ и КТ "Подкрепа“, съвместно с федерациите на държавните служители, организират национален протест. Синдикатите поставят ясни условия: ако държавните служители бъдат изравнени по осигурителна тежест с останалите работещи, те трябва да получат и същите права.

Любослав Костов призова за коренна промяна в политиката по доходите, която трябва да се провежда на базата на индивидуална атестация, а не "на калпак“. Той обърна внимание на сериозното недофинансиране в сектори като културата , където заплатите са нараснали с едва 3% за година.

В същото време общественото внимание се фокусира върху МВР и МО, където дори цивилните служители са получили 10% ръст поради механичното им приравняване към хората с пагони. По думите му, заради неколцина ръководители с огромни възнаграждения, в момента несправедливо се стигматизира целият държавен сектор.