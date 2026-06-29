Скандалният случай с млада жена, заснета в таксиметров автомобил без нейно знание и разпространена в социалните мрежи, предизвика остра реакция от страна на водещите таксиметрови организации в страната.

Във връзка с инцидента, "Съюз Такси“, Европейският център за развитие на таксиметрови политики (ЕЦРТП) и Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) излязоха с обща категорична позиция и официално сезираха Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) под рег. № ППН-02-600/29.06.2026 г.

Представителите на бранша заявяват, че подобни действия са абсолютно недопустими и уронват престижа на професията. В официалната си позиция те разграничават ясно легитимното видеонаблюдение от търсенето на евтина популярност в интернет:

"Таксиметровият автомобил е място за обществен превоз на пътници, а не място за унижение, подигравка, събиране на гледания или публикуване на клиенти в социалните мрежи. Клиентът има право на личен живот, достойнство и защита на личните си данни.“

Организациите подчертават, че подкрепят наличието на видеорегистратори в автомобилите, но единствено с цел сигурност - за защита на водача, на пътника и в помощ на органите на реда при инциденти. Правата на шофьора и тези на пътника не си противоречат, а трябва да бъдат защитени едновременно чрез ясни правила.

С подадения официален сигнал браншовите организации настояват компетентните органи да извършат пълна проверка по случая и да дадат отговор на следните ключови въпроси:

Имало ли е съгласие от страна на заснетото лице?

Имало ли е ясен стикер или табела за видеонаблюдение в автомобила?

На какво основание е извършено заснемането и последващото публикуване на видеозаписа?

Има ли и други подобни случаи с клиенти в същата кола?

Нарушени ли са правата на засегнатото лице съгласно ЗЗЛД и GDPR?

От организациите заявяват, че огромната част от таксиметровите водачи в България работят честно, законно и професионално, и целият бранш не трябва да бъде петнен заради изолирани прояви.

"Когато има случай, който засяга достойнството на клиент, личните данни и доверието в професията, ние няма да мълчим. Таксито трябва да бъде сигурно място - както за водача, така и за пътника“, завършват позицията си от Съюз Такси, ЕЦРТП и ЕКТКАС.