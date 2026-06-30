За "Ростар БГ“ е въпрос на отговорност да отстоява високото качество на продукти с обозначението Deutsche Markenbutter

Вече 20 години маслото "Краварката“ е пример за тази последователна политика

Deutsche Markenbutter представлява утвърден германски стандарт за качество, който подлежи на ежегоден контрол в Германия. Това не е търговска марка, а обозначение, което може да се използва само за краве масло, произведено при спазване на строго определени технологични изисквания. Това съобщават от компанията в официална позиция за Plovdiv24.bg.

Оригиналното масло с дистрибутор фирма "Ростар БГ“ ООД вече 20 години и популярно в търговската марка "Краварката“ е произведено в Германия в съответствие със стандарта Deutsche Markenbutter – от прясна сметана с характерна плътна консистенция, наситен млечен вкус и висока свежест.

Като дистрибутор на продукт по стандарта Deutsche Markenbutter от "Ростар БГ“ с грижа следим за интересите на потребителите и за нелоялни практики на пазара. Именно затова подадохме жалба до Комисията за защита на конкуренцията – след появата на имитиращ продукт, който неправомерно се възползва от стандарта Deutsche Markenbutter. Случаят представлява сериозно нарушение както спрямо потребителите, така и спрямо коректните участници на пазара, сред които и "Ростар БГ“. Предприехме тази стъпка с убеждението, че финансовите санкции и решенията на КЗК са важен механизъм за предотвратяване на подобни случаи и в бъдеще.

През всички тези години сме останали верни на основния принцип – да предлагаме оригинално германско краве масло с превъзходен вкус. Маслото "Краварката“ неизменно се произвежда в Германия от прясна сметана в германско предприятие, лицензирано да произвежда Deutsche Markenbutter.

Благодарим на потребителите за доверието в качествата на този продукт, а също и на медиите, които са винаги нащрек, когато са налице опити за нелоялна конкуренция в ущърб на здравето и пазарните правила.