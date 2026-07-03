Неадекватни гастарбайтери буквално безчинстват на АМ "Тракия". От началото на месеца трафикът на "западни" автомобили в посока Турция стана изключително интензивен, шофьорите се движат в колони в изпреварващата лента с ниска скорост, реагират неадекватно и застрашават останалите участници в движението. В същото време полицията напълно отсъства от аутобана.

За това сигнализира читател на Plovdiv24.bg, който ни изпрати видео и снимки. Даваме му думата.

"Уважаема редакция, благодаря ви, че сте една от малкото медии, които обръщат внимание на истинските проблеми на хората.

Докато министър Иван Демерджиев се е захванал да се разправя с политическите си опоненти, за което няма лошо, подопечните му полицаи са абдикирали от защитата на населението срещу безчинстващите орди гастарбайтери.

Всяка година ги има, но в момента са в пика си в посока Турция, през автомагистралите "Тракия" и "Марица".

Работата ми е такава, че ми се налага често да пътувам. Ще ви разкажа за ситуации само през тази седмица и само свързани с гастарбайтерите. Всякакви "швейцарци", "немци", "французи" и "италианци" буквално водят война с българските шофьори.

Най-честото нарушение на което попаднах на няколко пъти е движение в керван, с около 100 км./час, в изпреварващата лента, дори да е напълно свободна активната. Ако посмееш да им дадеш сигнал да се отместят, започват да набиват спирачки, да агресират, да карат на зиг-заг, да те притискат в мантинелите.

Масово пък, ако са в активната лента, изскачат да изпреварят без да се огледат и създават често предпоставки за тежки птп.

Масово не спазват скоростта в участъците в средна скорост. Явно знаят, че българските управляващи са неможачи и няма да ги глобят. Не знам дори дали има подобни механизми.

Масово карат с напълно затъмнени предни стъкла, което е нарушение на закона, но не съм видял една спряна кола на гастарбайтер на която й се свалят по тази причина номерата.

Масово карат с препълнени с какво ли не коли, които напълно блокират огледалото им за обратно виждане.

Винаги съм се чудил защо не минават през празните гръцки магистрали, ами се бутат през България. Ами в Гърция има закони и там вътрешния министър едва ли се казва Иван Демерджиев, Даниел Митов и т.н.,там са истински политици и министри, вършещи работа.

Тук полицията напълно е абдикиралата от борбата с нарушителите на пътя в движение. Патрулките седят с полузаспали вътре полицаи и включени радари, по бензиностанциите, надявайки се да уловят някой с превишена скорост, вместо да са "на терен" и да упражняват истински контрол.

Надявам се сигнали като този да накарат властимащите да се трогнат. Видяхме, че обществения натиск ги накара да въведат риверсивно движение в ремонтиращите се участъци на магистралата. Дано поне за "прибирането" на гастарбайтерите има някакъв истински контрол", завършва разказа си нашия читател.