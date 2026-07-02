В сряда около 14:00 часа в полицията в Пазарджик постъпва сигнал за две деца в опасност във водите на река Марица, край село Огняново. Децата решили да плуват, но силното течение повлякло едното от тях. Към мястото веднага е изпратен автопатрул, който по пътя си сигнализира и на кварталните полицаи в района.
Благодарение на бързата координация, полицейският инспектор на село Огняново Трендафил Трифонов пристига на мястото само две минути след сигнала.
14-годишното момче се държало за бетонен стълб под моста, като над водата се виждала само главата му. Детето извикало, че силите му свършват и се изпуска.
Рискът бил огромен, тъй като дълбочината на мястото надхвърляла 2 метра, а течението било изключително силно. Младши инспектор Трифонов реагирал светкавично - свалил служебното си оръжие, скочил в реката и успял да извади момчето на брега.
Инспектор Трифонов има 29 години стаж в ОДМВР – Пазарджик, баща е и дядо, но споделя, че за първи път в практиката си се сблъсква с подобно спасяване.
Въпреки проявения героизъм, Трифонов и колегите му отказват да се нарекат герои. Те заявяват, че просто са изпълнили дълга си, а най-важното за тях е, че детето се е прибрало живо и здраво у дома.