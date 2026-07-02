В сряда около 14:00 часа в полицията в Пазарджик постъпва сигнал за две деца в опасност във водите на река Марица, край село Огняново. Децата решили да плуват, но силното течение повлякло едното от тях. Към мястото веднага е изпратен автопатрул, който по пътя си сигнализира и на кварталните полицаи в района.

Благодарение на бързата координация, полицейският инспектор на село Огняново Трендафил Трифонов пристига на мястото само две минути след сигнала.

14-годишното момче се държало за бетонен стълб под моста, като над водата се виждала само главата му. Детето извикало, че силите му свършват и се изпуска.

Рискът бил огромен, тъй като дълбочината на мястото надхвърляла 2 метра, а течението било изключително силно. Младши инспектор Трифонов реагирал светкавично - свалил служебното си оръжие, скочил в реката и успял да извади момчето на брега.

Инспектор Трифонов има 29 години стаж в ОДМВР – Пазарджик, баща е и дядо, но споделя, че за първи път в практиката си се сблъсква с подобно спасяване.

Детето само ми каза, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи 10 секунди. Свалих си оръжието и влезнах. Плувах по непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно, в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата, ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста споделя инсп. Трифонов пред NOVA

Въпреки проявения героизъм, Трифонов и колегите му отказват да се нарекат герои. Те заявяват, че просто са изпълнили дълга си, а най-важното за тях е, че детето се е прибрало живо и здраво у дома.