Спестяванията на домакинствата продължават да растат с двуцифрен темп, показват последните данни на БНБ.

Депозитите на домакинствата вече са 56,3 млрд. евро. Растат стремглаво. Българите сме доста работлив народ и създаваме повече, отколкото харчим, разликата е нашето спестяване. За съжаление, най-популярният актив са банковите депозити. Там лихвите са нулеви, а инфлацията расте стремглаво и тези спестявания се "изяждат" бързо, коментира финансистът от Експертния клуб за икономика и политика Макс Баклаян пред Bulgaria ON AIR.

По думите му 95% от спестяванията на българите са под 25 хил. евро.

"Парите са неравномерно разпределени между домакинствата. Много голяма част от домакинствата нямат една година буфер, ако нещо се случи. Хората започват да харчат по-малко за ненужни неща", каза още Баклаян.

Според него друга причина спестяванията да се увеличат са изкараните пари изпод матраците заради влизането на еврото, които са били вкарани в банките в страната.

"Най-голямата причина за ръста на депозитната маса идва от банковото кредитиране. Най-активният сектор е този на недвижимите имоти. 75% от недвижимите имоти се търгуват между граждани, не са ново строителство. Около 35-40% от тези имоти се купуват с банков кредит, а 60-65% се купуват кеш. Това са новосъздадени пари. Ние създаваме инфлация, тъй като банките създават новонапечатани пари", обясни Баклаян.

Експертът посочи, че едно цяло поколение българи е израснало със съзнанието, че цената на жилището винаги се покачва.

В Италия цените на имотите отдавна са спрели да растат стремглаво. Там има доста места, на които може да си закупите имоти по-евтино от България, даде пример Баклаян.

Той подчерта, че банковото кредитиране налива бързи пари на ниски лихви. Банковото кредитиране беше изключително активно в последните години и поради тази причина цените на имотите растяха, посочи гостът.

Според него вече се наблюдава охлаждане на имотния пазар, като с 20% е намаляло търсенето на имоти в началото на годината. Три пъти повече време пък отнема сключването на сделка за имот.

"Пазарът започва да се променя, в следващите години цените на имотите няма да изпреварват инфлацията. Ще спрат да бъдат сигурен актив, че ще се предпазим от инфлацията", прогнозира Баклаян.

Той поясни, че колкото по-ниска е ипотечната лихва, толкова по-малка е вашата вноска, толкова по-голям и скъп имот сте склонни да закупите, тогава стойността на вашата ипотека и имотите растат.

Баклаян смята, че рано или късно българските лихви ще се изравнят със западноевропейските. Сега този български депозит спокойно може да се даде на германски гражданин, добави той.

Българинът започва да си отваря очите за инвестиции във финансови застраховки, акции, злато, обърна внимание събеседникът.

"Пръчката вече става голяма тояга и се чудим какво да правим с парите, които от ден на ден се изпаряват. На хартия изглеждаме богати, но на практика основният актив на българина е имотът. Без значение в какво жилище живеем, то си остава едно жилище", заключи Баклаян.