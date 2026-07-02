Паркът за мечки край Белица преминава към лятно работно време. От парка съобщиха за ФОКУС, че през месеците юли и август посетителите могат да идат в парка от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа всеки ден. Последното влизане в парка е най-късно 17:30 часа.

ФОКУС припомня, че през месеците април и юни и септември – ноември Паркът за мечки край Белица е отворен за посещения от 12:00 до 18:00 часа, а от декември до април е затворен. Паркът се намира на 180 км от София (столицата на България). От София до Парка за мечки - Белица, се пътува в посока град Белица, който се намира на 20 км от Банско.

Паркът за мечки край Белица е защитено място в България, което осигурява шанс за нов живот за спасените кафяви мечки в безопасна природна среда. Паркът е съвместен проект между Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация "Брижит Бардо" от 2000 година. Първоначално построен като убежище за танцуващи мечки от България, сега той е дом на мечки, спасени от неподходящи условия за живот в различни страни като Албания, Хърватия, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Аржентина.