Организирани престъпни групи са пуснали в ход нова, изключително рафинирана схема за телефонни измами, която атакува клиенти на различни банкови институции в страната. За това алармират експертите по сигурност от УниКредит Булбанк в официално предупреждение към своите потребители.

Новата вълна от кибератаки се отличава с невиждано досега технологично ниво, което прави разпознаването на измамата изключително трудно за масовия потребител.

За разлика от досегашните схеми, при които измамниците звъняха от непознати или скрити номера, новата тактика разчита на пълно заблуждение на жертвата още преди тя да е вдигнала телефона. Престъпниците използват специализирани софтуерни решения за т.нар. "spoofing“ (маскиране на номера).

Чрез тази технология на дисплея на мобилния апарат се изписва името на познат контакт от указателя на жертвата - близък роднина, приятел или дори личния лекар.

За да бъде илюзията пълна, престъпниците вече използват и програми за промяна на гласа в реално време. По този начин гласът от другата страна на линията звучи поразително сходно с този на реалния човек, за когото се представя обаждащият се.

Сценариите, които измамниците разиграват, залагат на фактора изненада и силен стрес. Жертвите получават обаждане от уж близък човек, полицай, лекар или служител на банкова институция.

Под различен, но винаги спешен претекст, наложително лечение, задържане в полицията, предотвратяване на банкова измама или инцидент, от гражданите се изисква незабавно да преведат определени парични средства.

Специалистите по сигурност съветват гражданите да запазят хладнокръвие и да прилагат следното златно правило при всяко съмнително обаждане.

1. Прекъснете връзката веднага. Не влизайте в детайли и не споделяйте лична или финансова информация.

2. Затворете и затворете кръга. Вместо да връщате обаждане на същия номер (което може да ви свърже отново с измамниците), наберете сами номера на въпросния човек ръчно от вашия указател. Така ще проверите дали той наистина ви търси.

3. Сигнализирайте властите. При най-малкото съмнение за опит за измама, незабавно уведомете най-близкото управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) или позвънете на телефон 112.

От банковата институция напомнят, че допълнителни препоръки и подробни съвети за превенция от финансови и киберизмами могат да бъдат намерени на официалния сайт на УниКредит Булбанк. Експертите призовават към повишено внимание и споделяне на информацията с по-възрастни роднини, които остават сред най-уязвимите групи за подобен тип престъпления.