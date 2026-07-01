Сериозно пътнотранспортно произшествие блокира движението по главен път I-1 (Е79). Около 17:00 часа днес е настъпила тежка катастрофа край Ботевград, в района на 191-ия километър, съобщи в личния си профил във Фейсбук експертът по пътна безопасност Диана Русинова, информира Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал в невралгичен участък с въведена временна организация на движението, където поради ремонт трафикът се осъществява двупосочно само в едното платно.

Челен удар в насрещното платно

По първоначални данни тежкотоварен автомобил – влекач с българска регистрация и прикачено полуремарке с македонски номера, е навлязъл в лентата за насрещно движение. Последвал е неизбежен челен сблъсък с насрещно движещ се лекотоварен автомобил (бус), в който по това време са пътували шестима души.

Вследствие на силния удар има пострадали от пътниците в буса. За щастие, по първоначална информация няма тежко ранени или загинали, а хората са се отървали предимно с по-леки наранявания и силен уплах. Екипи на Спешна помощ са оказали първа помощ на място.

Блокиран трафик и обходен маршрут

Движението в района на 191-ия километър на Е79 е временно ограничено и в двете посоки поради разпилени части и разследване на инцидента. Всички автомобили се пренасочват през стария път за Ботевград.

От Пътна полиция и пътните експерти призовават всички водачи да преминават през участъка с повишено внимание, да се съобразяват със знаците за временна организация и стриктно да спазват указанията на контролните органи, за да се избегнат нови инциденти в тапата.