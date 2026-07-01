Мащабен удар срещу незаконното производство и разпространение на акцизни стоки бе реализиран у нас. Служители на ГДБОП, съвместно с полските служби и ОЛАФ, разкриха нелегална, но изключително модерна и високотехнологична фабрика за цигари в град Мизия. При акцията има задържани лица, съобщиха на извънреден брифинг от МВР.

Днес се проведе специализирана полицейска операция съвместно с полските служби и ОЛАФ. В рамките на операцията беше извършена реализация в Мизия, където в едно от халетата беше открита високотехнологична фабрика за производство на цигари, обясни пред bTV заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Пълна изолация и собствен генератор

Разследващите останали изненадани от изключителната конспиративност на нелегалното предприятие. Сградата е била изградена така, че да не буди абсолютно никакво съмнение в околните и органите на реда. Организаторите са направили пълна шумоизолация на производственото хале. По този начин отвън е било невъзможно да се разбере, че вътре работят тежки индустриални машини.

За да не хванат окото на енергийните дружества с огромен разход на ток, престъпниците монтирали мощен независим генератор за електрозахранване. Фабриката изобщо не е използвала външно електричество. Вътре в самото хале е имало обособено и специално жизнено помещение, в което са живеели самите работници, без да напускат обекта.

Хванаха работниците при опит за бягство

Благодарение на бързите оперативни действия на българските и международните служби, криминалистите успели да изненадат престъпната група секунди преди да се покрие.

Машината със собствен генератор © bTV

Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната, посочи старши комисар Дарин Костов.

Към момента са задържани общо 9 души, като сред тях има и интересни профили. Оказва се, че един от арестуваните се издирва от органите на реда още от 2022 година. Неговото издирване е било по абсолютно същата линия – участие в дейността на друга нелегална фабрика за цигари.

По време на акцията са иззети и два товарни автомобила, в които престъпниците вече били натоварили част от машините в опит да преместят производството.