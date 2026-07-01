Обявената за издирване 84-годишна Мария Дилева от Гълъбово е намерена мъртва в землището на Стара Загора, съобщават от Областната дирекция на МВР. 84-годишната жена бе в неизвестност от 16 юни.

При извършения първоначален оглед не са установени данни за насилие. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Мария Дилева бе обявена за издирване на 19 юни от ОДМВР-Стара Загора, след като ден по-рано в полицията бе получен сигнал за изчезването й от нейни близки.