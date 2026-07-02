"Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са били футболисти. 12 години съм работил с деца. Това е голяма трагедия.“ Това бяха първите думи на Енчо Динев, обвиняем за тежката катастрофа с три жертви на АМ "Тракия“, на излизане от съдебната зала в Бургас.

Апелативният съд в Бургас разгледа жалбата на защитата срещу наложената от Окръжния съд в Ямбол мярка за неотклонение "задържане под стража“. Магистратите обаче не уважиха искането за по-лека мярка и решиха окончателно да оставят водача в ареста, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Освен съболезнованията към близките на загиналите, Динев използва момента, за да отправи сериозно предупреждение към останалите водачи на пътя, споделяйки детайли от самия инцидент:

"Едно предупреждение към колегите - разчитах, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелите!“

Обвиняемият изрази и специална благодарност към гражданите, които са се притекли на помощ веднага след сблъсъка.

Искам да благодаря на тези, които помогнаха за изваждането на пострадалите. Те са герои, докато 100 човека гледаха. Имам да гледам студент, баща ми е болен, имам животни да гледам. Искам да помагам на жена ми, която се грижи за болните си родители - единият след инсулт, другият със сменена тазобедрена става. Ако се укрия, ми дайте 5 години отгоре
допълни Енчо Динев