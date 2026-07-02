"Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са били футболисти. 12 години съм работил с деца. Това е голяма трагедия.“ Това бяха първите думи на Енчо Динев, обвиняем за тежката катастрофа с три жертви на АМ "Тракия“, на излизане от съдебната зала в Бургас.

Апелативният съд в Бургас разгледа жалбата на защитата срещу наложената от Окръжния съд в Ямбол мярка за неотклонение "задържане под стража“. Магистратите обаче не уважиха искането за по-лека мярка и решиха окончателно да оставят водача в ареста, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Освен съболезнованията към близките на загиналите, Динев използва момента, за да отправи сериозно предупреждение към останалите водачи на пътя, споделяйки детайли от самия инцидент:

"Едно предупреждение към колегите - разчитах, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелите!“

Обвиняемият изрази и специална благодарност към гражданите, които са се притекли на помощ веднага след сблъсъка.