Двама съпрузи загинаха на място при опустошителен сблъсък в румънския окръг Браила, след като ремаркето на български камион се откачи по време на движение и премаза автомобила им. Тежката катастрофа е станала в понеделник около 19:20 часа на национален път 22, в близост до община Мовила Миресий.

Телевизионният канал Pro Tv разпространи детайли за инцидента. По първоначални данни влекачът, управляван от 58-годишен български шофьор, е изгубил контрол над прикаченото ремарке с български регистрационни номера.

Ремаркето се е откъснало напълно от влекача, навлязло е неочаквано в насрещното платно за движение и е последвал челен удар в леката кола. Автомобилът е бил управляван от 61-годишна жена, а в него е пътувал и нейният 66-годишен съпруг. Вследствие на изключително силния удар, дошлите на място екипи на пожарната и спешната помощ не са имали никакъв шанс да спасят живота на румънското семейство.

Пристигналите на местопроизшествието полицаи са тествали 58-годишния български водач на камиона, като пробите са доказали, че той не е употребил алкохол или забранени вещества. Органите на реда са образували наказателно производство за непредумишлено убийство и продължава работата по изясняване на случая. Предстои извършването на детайлен технически преглед на превозното средство, за да се установи точната причина, довела до откачането на ремаркето и последвалата трагедия.