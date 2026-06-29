Две български деца на възраст 8 и 10 години са открити мъртви в събота вечерта в заключен автомобил в кипърското село Ксилофагу. Братът и сестрата са пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при своя баща, но по неизяснени причини са останали затворени в превозното средство по време на неговото отсъствие.

Трагедията се развива на територия, която попада под правната юрисдикция на британската военна база "Декелия“.

В съботната сутрин бащата на децата и неговата партньорка (мащеха на момчето и момичето) заминали на работа, съобщава кметът на Ксилофагу Георгиос Юлианос. Предполага се, че след като възрастните напуснали дома, непълнолетните са влезли в превозното средство. Автомобилът е бил паркиран в открито поле в непосредствена близост до жилищна кооперация.

Сигналът за намерените в безсъзнание деца е подаден в полицията на британската база малко след 18:00 часа вечерта. На мястото веднага пристигнали полицейски патрули и екипи на спешна медицинска помощ. Медиците констатирали, че по телата на децата вече има признаци на вкочаняване, което доказва, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. По кожата им са регистрирани и повърхностни изгаряния, причинени от интензивното излагане на силното слънце в затвореното купе. След транспортирането им до болницата дежурните лекари единствено потвърдили фаталния край. Първоначалният оглед сочи, че причина за смъртта е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремните температури в автомобила. Точните обстоятелства ще се изясняват чрез съдебномедицинска експертиза и аутопсия.

След инцидента органите на реда арестували бащата на децата и неговата партньорка по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. Властите провеждат активни разпити на близки и свидетели, за да възстановят точната последователност на събитията и да разберат как децата са се оказали заключени в колата без надзор.