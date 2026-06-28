Тежък авиационен инцидент почерни Франция, след като малък самолет се разби в град Томблейн, разположен в североизточната част на страната. Медийната корпорация BBC съобщи, че при катастрофата са загинали всички 11 души на борда, сред които пилотът и 10 пътници. За съжаление, сред жертвите има и деца.

Машината е била собственост на местно парашутно училище. По първоначална информация самолетът е излетял малко по-рано от летището Нанси-Есе (Nancy-Essey), намиращо се в непосредствена близост до мястото на трагедията. Малко след излитането обаче възниква авария, която води до фаталния край.

Районът на катастрофата в департамента Мьорт е Мозел веднага е бил отцепен от спасителни екипи и сили на реда.

Полицията излезе с официално обръщение към обществеността, като призова хората да избягват района около летището, за да не пречат на спасителните операции и работата на разследващите.

Към момента причините за тежкия инцидент остават неизяснени. На мястото работят авиационни експерти и следователи, които проверяват всички възможни версии – от техническа неизправност до пилотска грешка или внезапно влошаване на метеорологичните условия.

Предстои френските власти да дадат официална пресконференция с повече детайли за самоличността на загиналите и състоянието на летателния апарат преди полета.