Мощна експлозия разтърси Монако в понеделник вечерта около 21:00 ч., рани трима души и за пръв път в историята на княжеството превърна един от най-безопасните адреси в Европа в местопрестъпление. Взривното устройство, скрито в раница, оставена във входа на жилищна сграда на метри от френската граница, е било натъпкано с болтове и сачми. Сред тежко ранените, по неофициална информация, е украинският олигарх Вадим Йермолаев. Извършителят е избягал пеша към Франция и в момента се издирва.

Експлозия от раница, оставена във входа

Взривът е станал на ул. "Реверан Пер Луи Фрола", в жилищен квартал по самата граница с френския град Босолей. Властите в Монако активираха "червения план", протокола за извънредни ситуации с множество пострадали. На място бяха разположени около 50 пожарникари и 80 души от службите за сигурност, а над квартала кръжеше хеликоптер. Министърът на държавата Кристоф Мирман първоначално определи случая като "атака", после смекчи формулировката до "умишлена експлозия". Правителството на Монако го нарече "бомба в пратка".

Трима ранени, двама в критично състояние

Ранени са двойка на възраст между 50 и 60 години, която е в животозастрашаващо състояние, и 13-годишно дете с по-леки наранявания, най-вероятно роднина на двамата. Възрастните са откарани в болница "Пастьор" в Ница, а детето, в "Ленвал". Още четирима души са обработени за шок и порязвания от изпочупените при взрива стъкла.

Кой е Вадим Йермолаев

По данни на AFP и BFMTV един от ранените е украинският мултимилионер Вадим Йермолаев, постоянен жител на Монако. Той е под санкции на Киев от декември 2023 г., които според украинските служби са свързани с алкохолния му бизнес в анексирания от Русия Крим. Официално прокуратурата все още не е потвърдила самоличностите на пострадалите.

Издирване на извършителя

Прокурорът Стефан Тибо съобщи, че заподозреният е оставил раница във фоайето на сградата и си е тръгнал. По информация на Le Figaro записи от видеонаблюдение показват мъж, който пуска раницата на входа малко преди взрива, докато няколко души влизат в сградата, след което бяга пеша към Босолей. Засега нищо не сочи защо точно тази сграда е била мишена.

"Гнусно престъпление"

Княз Албер II определи случилото се като "гнусно престъпление" и шок за цялата монегаска общност. Мирман подчерта, че за пръв път в историята на княжеството се случва подобен акт. Прокуратурата насрочи нов брифинг за днес, на който се очакват допълнителни подробности.