Две малолетни братчета от България бяха открити мъртви в автомобил в района на Ксилофагу в неделя следобед. По случая са арестувани 30-годишният баща на децата и неговата 38-годишна партньорка, срещу които се води разследване за причиняване на смърт поради небрежност и опасна проява.

Момчетата са били оставени без надзор в жилището, тъй като и двамата настойници са заминали на работа рано сутринта в неделя. Записи от охранителна камера, задействаща се при движение, са фиксирали момента, в който децата излизат от дома си, влизат в паркирания автомобил и си играят в него. На по-късен етап от записа движението спира, предават местните медии.

Основни факти около инцидента

Децата са намерени в безсъзнание около 17:30 ч. от партньорката на бащата при прибирането ѝ от работа. Тя незабавно е сигнализирала полицията, след което е уведомен и бащата, който работи в Лимасол.

Според информация на вестник "Филелефтерос“, събраните до момента доказателства сочат, че децата са прекарали заключени в превозното средство повече от три часа. Предполага се, че вследствие на високите летни температури в купето се е развила екстремна горещина, довела до фаталния край.

Основни линии на разследването

Разследващите органи от Британските бази (ВВ) са фокусирани върху два основни въпроса.

Тъй като данните сочат, че децата са влезли през отворена врата, но впоследствие са останали затворени, полицията проверява версията за техническа неизправност в централното заключване на превозното средство. За целта се извършват специализирани експертизи и е установен контакт с официалното представителство на автомобилната марка.

От обкръжението на семейството се твърди, че е налице конфликт с друго лице, живеещо в същата кооперация, което е оказвало натиск заради присъствието на децата. Проверява се дали те са напуснали апартамента от страх. От полицията на Британските бази заявяват единствено, че "всички версии се разследват“.

Заподозрените бяха изправени пред Съда в Декелия, който определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ за срок от три дни. В съда стана ясно, че магистратите са приели единствено довода на обвинението за съществуващ риск от укриване. Следващото заседание е насрочено за четвъртък от 12:00 ч.

Адвокатката на бащата, Андриана Клайди, възрази срещу ареста с мотивите, че все още липсва официален съдебномедицински доклад за точната медицинска причина за смъртта.

Защитата изказа хипотеза, че обвинението в небрежност е преждевременно, докато не се изключат други фактори, като например евентуално отравяне.

Разследващият полицай Христодулос Христодулу категорично заяви пред съда, че към момента събраните данни сочат именно към престъпление, извършено по непредпазливост. Адвокатът на 38-годишната партньорка не е възразил срещу задържането ѝ.

Тъй като автомобилът е бил паркиран на територията на Британските бази, но жилищната сграда се намира под юрисдикцията на Република Кипър, разследването ще се проведе със съдействието на кипърската полиция.

Предстои да бъдат взети около 25 свидетелски показания от съседи и жители на района. Властите на Британските бази ще изпратят и официално искане до българските правоохранителни органи за оказване на правна помощ, за да бъде разпитана майката на децата, която се намира в България.

Според официалните данни, двете момчета са пристигнали в Кипър в средата на май, придружени от баща си.