Петима души изгубиха живота си при масова стрелба, открита в младежки център в германския град Стаде, провинция Долна Саксония. На мястото на инцидента незабавно са изпратени мащабни полицейски и спасителни екипи, съобщава "Дейли мейл".

Според първоначалната информация, изстрелите са били произведени в района на улица "Данкерсщрасе" в град Стаде. Местните сили за сигурност са реагирали своевременно и германската полиция вече е задържала заподозрян за извършването на тежкото престъпление.

Служителите на реда посочват, че конкретният мотив за стрелбата към момента все още не е изяснен. В официална публикация в социалната мрежа "Екс" от полицейското управление в Люнебург отправиха официален призив към гражданите да избягват района на инцидента в рамките на провеждащата се операция, пише "Ройтерс".