Бащата на двете български момчета, които бяха открити мъртви в заключен автомобил в Кипър в неделя, официално беше обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Решението беше взето на днешното заседание на съда в британската военновъздушна база Декелия, който насрочи началото на съдебния процес за 16 юли.

Делото беше внесено в съда днес, а магистратите разпоредиха 30-годишният баща да остане в ареста до старта на процеса.

Според разследващите обвинения са повдигнати единствено срещу бащата, тъй като той е законният настойник на децата. Неговата 38-годишна партньорка, която първоначално също беше задържана, е била освободена в сряда, след като срещу нея не са били повдигнати обвинения.

По време на съдебното заседание полицията аргументира искането си за продължаване на мярката за неотклонение с данни от разследването, според които след края на работния си ден в неделя мъжът е отишъл да купи алкохол, вместо да се прибере веднага у дома. Според обвинението, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде предотвратена. Защитата на обвиняемия оспори тази теза.

Към момента властите не са оповестили официално как двете братчета са останали заключени в автомобила под палещото слънце. Не е обявена и окончателната причина за смъртта им, като водещата версия в разследването остава задушаване вследствие на продължителен престой в нагорещеното превозно средство.

Разследването по случая продължава, а съдебният процес срещу бащата е насрочен за 16 юли.