Серия от координирани палежи в ранните часове на сряда разтърси гръцкия град Солун, отнемайки живота на една жена и ранявайки други четирима души. Местните медии съобщават, че нападенията са били насочени срещу представители на управляващата партия "Нова демокрация“. Сред жертвите е майката на кандидат за депутат, която по-късно почина в болницата от тежки изгаряния.

Случаят веднага бе поет от Антитерористичната служба на Гърция, а Министерският съвет на България категорично осъди нападенията, определяйки ги като несъвместими с демокрацията.

Хронология на атаките: 17 минути терор

Според данни на полицията нападенията са извършени в краткия интервал между 4:18 и 4:35 ч. сутринта, което ясно показва белезите на предварително планирана и координирана акция. При всички удари са използвани самоделни взривни устройства с ниска мощност, състоящи се от газова бутилка и пластмасов съд със запалителна течност.

4:18 ч. – Район Пилая: Първият инцидент е регистриран пред сграда, свързана с високопоставен функционер на "Нова демокрация“. Устройството се възпламенява на улицата и не нанася сериозни материални щети.

Малко по-късно – Район Тумба: Втори взрив избухва пред дома на бивш депутат от същата партия. Експлозията чупи стъклата на входа, но за щастие няма пострадали хора.

До 4:35 ч. – Квартал Харилау: Най-тежкият и фатален инцидент. Извършителите поставят устройството до автомобил пред жилищна сграда. Пламъците бързо обхващат съседни превозни средства и се прехвърлят върху самата сграда. При опит да се спасят няколко души вдишват дим и получават леки изгаряния. Майката на кандидат за депутат остава блокирана в горящия вход на блока и по-късно губи битката за живота си в болницата.

Вниманието на Антитерористичната служба и Министерството за защита на гражданите в Гърция е насочено към радикалното пространство в Солун. Основната версия е, че зад нападенията стои организирана анархистка група.

Разследващите проверяват ядро от около 30 анархисти, свързвани с антиавторитарни окупации на сгради в миналото – по-конкретно емблематичните за града пространства "Biologikos“ и "Libertatia“. Тези структури бяха поетапно премахнати от гръцките власти в периода след 2021 г., което според полицията може да е мотив за радикализиране и отмъщение. Властите подчертават, че се издирват както физическите извършители, така и "моралните подбудители“, ръководили процеса.

По първоначална информация извършителите са били поне двама, придвижващи се с мотоциклет, като се допуска участие и на трети човек в ролята на наблюдател (отцепление). В момента криминалистите анализират записи от охранителни камери в трите района и данни от клетките на мобилните оператори.

Позиция на България

Официална София реагира бързо на трагедията в съседна Гърция. Министерският съвет на Република България излезе с позиция, в която категорично осъди терористичния акт:

"Политическите убийства са несъвместими с демокрацията. В този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността и изразява съболезнования за загубата на човешки живот.“