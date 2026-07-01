Жената, която загуби и двата си крака при мощна експлозия в Монако, е била дългогодишната любовница на украинския олигарх Вадим Ермолаев, сочат последните данни от разследването.

46-годишната Анна Насобина е тежко ранена, след като взрив разтърси жилищна сграда в княжеството в понеделник вечер. Според разследващите предполагаемата цел на атаката е бил 58-годишният милиардер Вадим Ермолаев.

При експлозията Насобина е загубила и двата си крака. Тя, Ермолаев и 13-годишният им син са откарани в болница с тежки наранявания. Жената и бизнесменът остават в интензивно отделение и се борят за живота си.

Първоначално се смяташе, че втората пострадала е официалната съпруга на Ермолаев - 56-годишната Анна, майка на четири от децата му. По-късно обаче стана ясно, че по време на взрива той е бил заедно с дългогодишната си любовница Анна Насобина.

Съпругата на бизнесмена потвърди пред украинската държавна медия Suspline, че не е била на мястото на инцидента.

"В момента сме в състояние на силен стрес и активно сътрудничим на разследването и на правоохранителните органи“, заяви тя.

Анна Насобина е родом от украинския град Днипро. Тя е дъщеря на бившия първи заместник-регионален прокурор на Днепропетровска област.

Завършила е право в Днепропетровския национален университет, след което е продължила образованието си в Международния институт по мениджмънт. По-късно се установява в Лондон.

От 2023 г. е директор на британската компания Wycombe Square Investments LLP. Освен това е съосновател на частния литературен и артистичен клуб Club Éclectique, регистриран в Лондон с офис и в Монако.

Според публикации клубът организира събития с участието на руски артисти, определяни като близки до Кремъл, а сред посетителите му има представители на руската общност във Великобритания.

Сред гостите на организирано от Насобина събитие през 2017 г., посветено на легендарния балетист Рудолф Нуреев, са били известни личности от британския шоубизнес, модата и изкуството.

Френски медии съобщават, че следователите разглеждат различни версии за случилото се, включително възможно участие на украинските специални служби в предполагаемото покушение.

Според една от работните хипотези взривът е можел да представлява предупреждение към Ермолаев, а не непременно опит за убийство.

По-рано украински полицейски източници посочиха, че атаката може да е свързана с разследване на предполагаема схема за телефонни измами на стойност около 100 милиона евро. Твърди се, че мрежа от колцентрове в Днипро е извършвала мащабни финансови измами в различни европейски държави, а името на Ермолаев се споменава в рамките на международното разследване.

Украинското издание "Украинска правда“ съобщава още, че предполагаемият атентат може да е свързан с конфликт за разпределение на територии и неизплатени задължения към представители на организираната престъпност в Днипро.

Подобно на редица бизнесмени, натрупали богатството си след разпадането на Съветския съюз, Вадим Ермолаев през годините е бил свързван с различни обвинения, включително за пране на пари, които той категорично отрича.

По повод публикациите за предполагаемо участие в измамни "boiler room“ схеми, неговият правен съветник в Монако Тео Кошляков заяви:

"До момента срещу г-н Ермолаев не е образувано никакво наказателно производство в нито една юрисдикция.“

Според наличната информация Ермолаев живее в Монако от 2021 г. През 2019 г. се е отказал от украинското си гражданство и е получил кипърски паспорт. В края на 2023 г. украинските власти му наложиха персонални санкции.

Френските власти продължават издирването на извършителя на атаката. По информация на Министерството на вътрешните работи на Франция заподозреният е успял да избяга след експлозията.

Междувременно френското издание Nice-Matin твърди, че Ермолаев е възнамерявал да направи изявление пред Европейския парламент, в което да отправи обвинения за корупция в Украйна.

Разследването на случая продължава, като към момента официалните власти не са потвърдили окончателна версия за мотивите и извършителите на нападението.