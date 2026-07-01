Вечерта на 29 юни двама души загинаха при тежък пътен инцидент на националния път DN22 в румънския окръг Браила. Трагедията се е разиграла в района на село Мовила Мирешии, след като ремарке на български товарен камион се е откачило по време на движение и е навлязло в насрещното платно.

Според първоначалната информация ремаркето е ударило челно лек автомобил, в който са пътували съпрузи. Вследствие на силния удар превозното средство е било напълно смачкано.

Загиналите са 61-годишна жена, която е управлявала автомобила, и нейният 66-годишен съпруг. Пристигналите на място медицински екипи единствено са констатирали смъртта на двамата.

Товарният камион е бил управляван от 58-годишен български гражданин. Той не е пострадал при инцидента, а извършените тестове не са установили употреба на алкохол или наркотични вещества.

Румънските власти са започнали разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Разследващите работят по изясняване на причините, довели до откачането на ремаркето, както и дали са били спазени всички технически и безопасни изисквания.

След катастрофата движението по пътя DN22 беше временно преустановено в двете посоки, докато екипи на пожарната, полицията, спасителните служби и спешната помощ извършваха необходимите действия на място. Инцидентът предизвика сериозни затруднения в трафика и отново постави въпроса за техническата изправност на тежкотоварните автомобили и безопасността по пътищата.