Българското Черноморие е пълно, а туризмът ни остава изключително стабилен. Около тази теза се обедини директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, коментирайки появилите се притеснения за 35% спад на туристите по Северното Черноморие в края на юни.

Според него истинският силен старт на сезона започва тогава, когато учениците и техните близки излязат във ваканция – общ ресурс от над 4,8 милиона българи, които вече имат възможност да пътуват.

Родният пазар срещу митовете за Гърция

Румен Драганов е категорично каза пред телевизия Bulgaria On Air, че родните курорти не страдат от липса на интерес, и илюстрира това с мащаба на вътрешния туризъм. Докато българите реализират внушителните 27 милиона пътувания в рамките на страната, пътуванията към Гърция са едва до 1,5 милиона. Експертът подчерта, че голяма част от заминаващите за южната ни съседка всъщност работят там, имат собственост или просто отиват за кратко - за един ден, колкото да изпият едно кафе. Същевременно се наблюдава и сериозен обратен поток - около 1,2 милиона гърци посещават България.

Като доказателство за активния сезон той посочи огромния трафик и задръстванията по трите основни магистрали в почивните дни, възлизащи на около 350 хиляди пътувания. По думите му заведенията по Черноморието са пълни, а евентуалните трудности пред някои хотелиери се дължат на управлението на собствения им бизнес в условия на тежка конкуренция.

Ценовите предимства и сезонните динамики

Пазарът в България диктува цените по естествен път чрез гъвкавост, отбеляза Драганов. Данните от международни класации показват, че страната ни остава изключително конкурентна:

Вечеря за двама в България струва средно 73–75 евро, докато в Гърция е около 104 евро. За нощувка в тризвезден хотел у нас цените варират между 65 и 70 евро, докато при съседите надхвърлят 200 евро.

В момента туризмът се намира в т.нар. "среден сезон“, който ще продължи до 25 юли. След тази дата се очаква пиково поскъпване с 30%, последвано от спад на цените в края на август и драстично намаление от 50% след средата на септември.

Експертът обори и притесненията около появилите се информации за нефтени петна, посочвайки, че те не са повлияли на почиващите. Морето се е напълнило веднага след края на учебната година, което доказва, че ваканциите, а не екологичните слухове, определят трафика.

Работна ръка и качество на услугата

Българският туристически сектор разчита на около 350 000 родни служители, но се наблюдава и устойчив ръст при чуждестранните кадри. За няколко години техният брой е нараснал от 4 000 до 14 000 души през този сезон. Драганов изтъкна високото качество на българските кадри в чужбина и подчерта, че от 13,5 милиона чужденци, посетили България през миналата година, липсват сериозни оплаквания от услугата.

В заключение директорът на Института за анализи и оценки в туризма отчете безпрецедентна рекламна кампания за страната, подсилена от мащабни събития. Данните сочат стабилен и прогресиращ ръст на посетителите: 1 милион през май, 1,5 милиона през юни и очаквани над 2 милиона туристи през настоящия месец.