По Черноморието условията остават отлични за почивка. Температурата на морската вода вече достига 25-26 градуса, а въздухът ще бъде между 28 и 30 градуса. "Време само за море“, това каза климатологът проф. Георги Рачев.

Добри условия има и в планините, където сутрешните температури ще бъдат между 10 и 14 градуса. Той обаче предупреди туристите да тръгват рано по маршрутите си, тъй като в следобедните часове са възможни краткотрайни гръмотевични бури.

Очакват се валежи

Очаква се в сряда и четвъртък на много места в страната да превали, като количествата на валежите ще бъдат между 7 и 10 литра на квадратен метър, а локално могат да достигнат до около 20 литра.

По отношение на валежите и температурите времето е перфектно за всички сектори на националното стопанство, каза пред bTV проф. Георги Рачев.

Студен атмосферен фронт

По думите на проф. Рачев още днес и утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи и временно понижение на температурите.

"Чувам да се говори за захлаждане, но максимални температури от 25-27 градуса през юли не могат да се нарекат студено време. Това е нормално лято, такова, каквото го помня от детството си“, каза климатологът.

Какво да очакваме през юли

Според него юни е бил "перфектен“, а и първата половина на юли ще премине при близки до климатичните норми температури. "След средата на юли вече се очаква по-сериозно затопляне“, прогнозира той.

Жега в Европа

Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Според Рачев страната ни ще продължи да се радва на т.нар. "ретро лято“ – с нормални температури, краткотрайни валежи и без екстремни горещини поне до средата на юли.

"В Португалия, Испания и Франция започва третата гореща вълна. В Париж и Лондон температурите ще достигнат около 30-31 градуса, а в Мадрид – около 38 градуса“, обясни проф. Рачев.