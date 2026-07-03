Линията на бедност нараства до 443 евро от 1 януари 2027 г. Това предвижда проект на постановление на Министерски съвет, който е пуснат за обществено обсъждане. В момента линията на бедност е 390,63 евро, а от началото на следващата година ще нарасне с 13,4%, или с 52,37 евро. Това ще доведе до увеличение на редица социални плащания.

Линията на бедност се определя като 60% от медианния доход за страната (ако подредим всички хора в редица според дохода им, този в средата е с медианния доход). НСИ определи линията на бедност за 2025 г. в размер на 443 евро (866,67 лв.).

Под тази линия на бедност през 2025 г. са били 1,368 млн. човека, или 21,2% от населението на страната. Линията на бедност, определена от НСИ за 2025 г., ще стане официална линия на бедност през 2027 г., което е с две години закъснение и не отчита инфлацията за този период.

Линията на бедност е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания, социалните помощи по Закона за социално подпомагане, помощите за отглеждане на дете при роднини или близки и в приемни семейства, както и за определяне на достъпа до социална пенсия за старост по Кодекса за социално осигуряване.

Например право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст: от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - 7% от линията на бедност (31,01 евро за 2027 г.); от 71 до 90 на сто степен на увреждане - 15% от линията на бедност (66,45 евро за 2027 г.).

При над 90 на сто степен на увреждане подкрепата е 25% от линията на бедност (110,75 евро за 2027 г.). За хората над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, тя е 30% от линията на бедност (132,90 евро за 2027 г.).

При над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, подкрепата е 57% от линията на бедност (252,51 евро за 2027 г.).

С вдигане на линията на бедност ще се увеличат хората с право на помощи за отопление. Право на социална пенсия за старост имат хора на над 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството им е по-малък от 30% от линията на бедност за последните 12 месеца.