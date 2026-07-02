Жестоката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха две деца футболисти от школата на "Славия", и бащата на едното от тях, разтърси цялата страна. Сред първите, озовали се на мястото, са два екипа на Центъра за спешна медицинска помощ в Ямбол.

На 24 юни по обед в ямболската Спешната помощ постъпва сигнал за катастрофа на автомагистрала "Тракия". Първоначалната информация е за един пострадал. Минути по-късно става ясно, че трагедията е много по-голяма.

Светла Шанова, медицинска сестра в ЦСМП - Ямбол: "Може би в рамките на две минути пристигна сигнал, че има и други пострадали. И веднага беше изпратен реанимационният ни екип, който тръгна в рамките на тези две минути".

Пристигналите на място екипи се натъкват на гледка, която и днес трудно описват с думи.

Това е един от най-тежки случаи, на които съм ходил. Гледката беше потресаваща. Жената, която беше отвън, също беше цялата в кръв, каза за БНТ Николай Николов, шофьор на реанимационен екип Ямбол.

Мария Русева, медицинска сестра ЦСМП - Ямбол: "Имаше жена, която в последствие се представи, че е медицинско лице, която беше мобилизирала мануално шията на жената. Поставихме твърда яка, носилка, венозен път, сатурация и по най-бързия начин жената беше отведена до СПО - Ямбол."

Светла Шанова, медицинска сестра в ЦСМП- Ямбол: "Наистина тежка катастрофа се оказа. И за това се изпрати и втора линейка. Да подкрепят колегите."

Вторият екип поема оцелелия мъж от премазаната кола - треньорът на починалите деца. Макар да е с мозъчно сътресение, той е в огромен шок от случилото се.

Наталия Колева, медицински фелдшер: "Той сподели, че отивали на турнир. Човекът беше в голям стрес. Държах му ръцете, беше много изплашен… По принцип, когато се случва нещо такова, хората губят спомен. От силния шок. И той не помнеше, даже питаше какво се случи".

Трагедията с три жертви, две от който деца, не се преживява лесно от спешните медици.

Николай Николов, шофьор на реанимационен екип Ямбол: "Още не мога да свикна, когато има деца пострадали. Много е трудно. Изживява се всеки ден."

Мария Русева, медицинска сестра: "Винаги имаме тежки случаи, които просто не можеш да ги изтриеш от съзнанието си и не можеш да ги забравиш. Травмата е голяма, но работата ни е такава... Ние сме преди всичко майки, хора и тогава медицински лица. Зле се чувстваме. Има загинали деца."

За тях всеки сигнал означава едно - борба за живот. Битка, която понякога се оказва неравна.