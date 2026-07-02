Вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание по искане на Тодор Барбалов от "Прогресивна България“ във връзка с медийни публикации за частните полети на Делян Пеевски. От трибуната министърът изнесе данни, че за период от осем години, започвайки от 2018 г., Пеевски е летял общо 227 пъти от летището в София, като 181 от тези пътувания са били чартърни. Общата стойност на полетите с частни авиокомпании възлиза на около 1,8 милиона евро, а разходите са били покривани от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и партньори“. Повечето дестинации са били по линията София-Истанбул и са продължавали към други крайни точки, като в момента МВР си сътрудничи с чужди държави за изясняване на маршрутите, средствата и произхода им.

Сериозен политически отзвук предизвика разкритието на Демерджиев, че на 5 април 2024 г. Пеевски е пътувал до Дубай с тогавашния лидер на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова, само четири дни преди тя да встъпи в длъжност като конституционен съдия. Полетът е бил извършен от авиокомпанията "Хиперион Авиейшън“, която има индиректна връзка с хазартния бизнесмен Валтер Папазки. Министърът определи като пълен парадокс факта, че в един самолет се намират бъдещ конституционен съдия и лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски“. Проверките на МВР обхващат общо 81 души, летели с Пеевски през годините, сред които е и бизнесменът Александър Сталийски.

Демерджиев се оплака от бездействие от страна на Софийската градска прокуратура, която е изискала материалите по един от сигналите, и изрази опасения за опити за прикриване на информация. Той също така алармира за натиск, тъй като адвокатът на Пеевски, който в момента е депутат, редовно изисква данни за оперативните работници по случая. Въпреки това вътрешният министър беше категоричен, че имунитетът не пази народните представители от проверки и МВР ще довърши работата си.

В кулоарите на парламента темата предизвика остри сблъсъци и коментари. От ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесените данни за Атанасова, тъй като по-рано служебният вътрешен министър Емил Дечев е съобщил противоположна информация. Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ в 52-ото Народно събрание Костадин Ангелов изтъкна, че по време на визираното пътуване Десислава Атанасова вече не е била част от партията. Той уточни, че тя е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г., на 22 януари е подала оставката си като член на ГЕРБ, а на 26 януари е положила клетва в Конституционния съд. Ангелов подчерта, че личният живот на българските граждани не бива да се коментира политически и ГЕРБ нямат намерение да го правят.

Същевременно представители на ДПС нарекоха изнесените от Демерджиев данни лъжа и клевета, а самият Делян Пеевски обвини министерството в незаконно навлизане в личния му живот, като заяви, че полетите са платени от него и семейството му. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов посочи, че очаква пълните оперативни разработки след края на проверките, докато съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев призова за оставката на Десислава Атанасова, тъй като тя не е декларирала тези пътувания преди да заеме поста си в Конституционния съд.