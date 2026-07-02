От 1 юли 2026 г., имунизацията срещу варицела влиза официално в задължителния календар за детските ваксинации в България. Мащабната здравна мярка е част от ключовите промени в националната имунизационна програма на Министерството на здравеопазването. Основната цел на реформата е драстично да се ограничи разпространението на едно от най-честите и силно заразни инфекциозни заболявания в детска възраст у нас, информира Plovdiv24.bg.

Двудозова схема: Кога и как се поставя ваксината?

Новата официална схема на Министерството на здравеопазването предвижда задължително прилагане на две дози от ваксината:

Първа доза: Поставя се на малки деца на възраст между 12 и 15 месеца.

Втора доза: Прилага се по-късно – през календарната година, в която децата навършват 4 години.

Здравните власти съобщават, че необходимите количества за старта на кампанията вече са осигурени и се доставят към регионалните складове в страната.

Кои деца подлежат на ваксинация през тази година?

През настоящата 2026 година на задължителна имунизация подлежат децата, родени през 2025 година, за които няма медицински доказателства, че вече са преболедували инфекцията.

От началото на юли ваксината срещу варицела става строго задължителна за всички малчугани, родени в периода между 1 януари и 30 юни 2025 година. От Министерството на здравеопазването внасят важно уточнение за родителите и личните лекари – в случаите, когато липсва напълно сигурна информация дали детето е изкарало шарка, ваксинацията може да бъде извършена без абсолютно никакъв риск за неговото здраве.

Важни уточнения от Министерството на здравеопазването

През настоящата година няма да се извършват никакви реимунизации срещу варицела. Причината е, че втората доза по регламент ще започне да се поставя едва на децата, които тепърва се включват в новата задължителна схема през следващите години.

За нуждите на националната програма е осигурена комбинирана ваксина, която може да се прилага съвместно с останалите задължителни детски имунизации за възрастта. Единственото специфично изискване е, че при едновременно поставяне с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР), двете ваксини трябва да бъдат инжектирани на различни анатомични места.