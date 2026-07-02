Председателят на ДПС Делян Пеевски обвини служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно следене и проверяване на личния му живот. Коментарът му дойде в кулоарите на Народното събрание, след като по-рано министърът изнесе данни пред депутатите за стотици полети на народния представител с частни самолети.

За всичко, за което съм подал сигнали и моят адвокат, се потвърди. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот за полети, които са платени от мен и моето семейство заяви Пеевски пред журналисти в кулоарите на НС

Лидерът на ДПС беше категоричен, че темата няма обществено значение, тъй като за въпросните пътувания не са изразходвани държавни средства.

"Моят личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие че не е ползван публичен ресурс за нито един разход“, допълни той.

Повод за острата реакция стана изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в пленарната зала. По данни на МВР, за периода от 2018 г. до момента Пеевски е осъществил общо 227 полета, като 181 от тях са били с частни компании.

Министърът изнесе детайли за конкретни шест частни полета по маршрута София - Истанбул, чиято обща стойност възлиза на 122,8 хил. евро. Според Демерджиев проверките са показали, че сумата не е преведена лично от Пеевски, а от българско адвокатско дружество.

Към момента МВР е изпратило официални запитвания до партньорски служби в чужбина, за да събере допълнителна информация относно крайните дестинации и продълженията на част от полетите. придружаващите лица и Точния произход на финансирането за останалите пътувания.

Случаят остава отворен, като се очакват отговорите от чуждите държави, които да изяснят дали има нарушения на финансовото законодателство.